Bankalara 15 milyarlık kaynak

BUGÜN NELER OLDU

Finansal mimarinin yeniden şekillendirilmesi kapsamında, ürün çeşitliliğinin artırılmasından İstanbul'un finans merkezi olması için gerekli adımların atılmasına kadar birçok konuda çalışma başlatılırken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da önemli bir adım attı.SPK, yılbaşından bu yana portföy büyüklüğü 2.5 kata yakın artan para piyasası fonlarında, fon değerinin asgari yüzde 50'sinin mevduat hesaplarında değerlendirilmesi zorunluluğu getirdi.Bu uygulama ile repoya park eden paranın mevduata yönlendirilerek, kredi maliyetleri aşağı çekilecek. Bankaların fonlama maliyeti azaltılıp, kredi büyümesini hızlandırılacak. Karar öncesinde bu fonların en fazla yüzde 10'unun mevduatta tutulma zorunluluğu bulunuyordu. Fakat mevduat faizinin repo faizine göre düşük olması nedeniyle bu oran yüzde 1'e kadar gerilemişti.1 Ocak'ta 12.8 milyar TL olan para piyasası fonlarının büyüklüğü 13 Mart'ta yüzde 108 artışla 29.5 milyar TL seviyesine yükseldi. Karar mevduat pazarına yaklaşık 15 milyar TL'lik fon kayması anlamına geliyor. SPK kararına göre tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin yüzde 6'sını aşamayacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla, doğrudan satış yöntemiyle 916.4 milyon euro tutarında devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirdi.