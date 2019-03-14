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Başkanı Avdagiç'ten önemli açıklamalar

Başkanı AA 'nda ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu. Avdagiç, "Yılın genelindeki yüzde 2,6'lık büyümeyi her şeye rağmen olumlu buluyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 14.3.2019 14:23
İTO Başkanı Avdagiç'ten önemli açıklamalar

İTO Başkanı Şekib Avdagiç AA Finans Masası'nda ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu. Avdagiç, "Yılın genelindeki yüzde 2,6'lık büyümeyi her şeye rağmen olumlu buluyoruz." dedi.

Avdagiç'in açıklamaları şu şekilde;

*Büyümede bu yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde iyileşme olacağını öngörüyorum

*İstihdamla ilgili bu kadar kapsamlı paket hiç olmamıştı. Hem mevcut istihdamı koruyan hem dolaylı faydaları olan bir paket var

*Bankacılık sektöründe kredi hacminin 2019 yılında yüzde 16-18 büyümesi lazım

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İTO Başkanı Avdagiç'ten önemli açıklamalar
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