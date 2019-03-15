167 yeni otelle 8.303 kişiye iş sağlanacak

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Türkıye Otelciler Birliği (TÜROB), geçen yıl 49 ilde toplam 28 bin 661 yataklı 167 yeni otel projesi için teşvik başvurusu yapıldığını, bu otellerin 3 milyar 50 milyon lira yatırımla hayata geçirileceğini açıkladı. Yeni otel projeleriyle 8 bin 303 ek istihdam sağlanacak. Önceki yıl 56 ilde toplam 33 bin 259 yataklı 192 yeni otel projesi için 3 milyar 29 milyon TL tutarında teşvik belgesi alınmıştı. İstanbul, konaklama yatırımları açısından cazibesini sürdürdürken proje sayısı açısından 22 otel ile 2018'de en fazla otel yatırım teşviki alan il oldu.