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167 yeni otelle 8.303 kişiye iş sağlanacak

Giriş Tarihi: 15.3.2019
167 yeni otelle 8.303 kişiye iş sağlanacak
Türkıye Otelciler Birliği (TÜROB), geçen yıl 49 ilde toplam 28 bin 661 yataklı 167 yeni otel projesi için teşvik başvurusu yapıldığını, bu otellerin 3 milyar 50 milyon lira yatırımla hayata geçirileceğini açıkladı. Yeni otel projeleriyle 8 bin 303 ek istihdam sağlanacak. Önceki yıl 56 ilde toplam 33 bin 259 yataklı 192 yeni otel projesi için 3 milyar 29 milyon TL tutarında teşvik belgesi alınmıştı. İstanbul, konaklama yatırımları açısından cazibesini sürdürdürken proje sayısı açısından 22 otel ile 2018'de en fazla otel yatırım teşviki alan il oldu.
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167 yeni otelle 8.303 kişiye iş sağlanacak
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