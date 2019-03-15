Boeing iflas edebilir

BUGÜN NELER OLDU

ABD'Lİ uçak üreticisi Boeing, Etiyopya'da yaşanan kaza sonrası 40'tan fazla ülkenin 737 Max tipi yolcu uçaklarının uçuşlarını durdurması nedeniyle zor günler geçiriyor. Boeing, ilk kez 2017'de piyasaya sürdüğü 737 Max'lerden, dünya genelinde havayolu şirketlerine 350'den fazla teslimat gerçekleştirdi. Şirketin halen 4 bin 600 adet B737 Max 8 yolcu uçağı siparişi bulunuyor. Yatırım bankası Morgan Stanley'in ortaklarına yolladığı bilgi notuna göre, Max'lerin de dahil olduğu 737 sınıfı uçaklar Boeing'in toplam yolcu uçağı üretiminin yüzde 70'ini oluşturuyor. Bu yıl ve gelecek 3 yıl içinde teslim edilecek siparişlerin ise neredeyse tamamının Max'ler olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla modelde bir üretim hatası tespit edilip siparişlerin iptali halinde, şirket iflasla karşı karşıya kalabilir.Norveç şirketi Norwegian Air, uçuşlarını durdurduğu uçaklar için üretici firmadan tazminat talep edeceklerini bildirmişti. Türkiye, Singapur, Çin, Etiyopya, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği, Kazakistan, BAE, Yeni Zelanda, Fiji, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Kosova, Bahreyn, Mısır, Tayland, Moldova, Kanada, Senegal, Nijerya, Özbekistan ve Ukrayna da operasyonlarını durdurmuştu.TÜRK Hava Yolları da filosundaki B737 Max 8 tipi uçakları seferlerinden çektiğini açıklarken, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Meksika, Kanada, Norveç, İzlanda'da da bazı hava yolu firmaları benzer bir kararla söz konusu tipteki uçakları seferlerinden çektiklerini duyurmuştu. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların uçuşlarının durdurulduğunu açıklamıştı.