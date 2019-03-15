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sınırı kamu bankaları için pozitif’

Giriş Tarihi: 15.3.2019
‘Faiz sınırı kamu bankaları için pozitif’
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk hükümetinin kamu kurumlarının Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta tuttukları mevduatlara faiz sınırını düşürmesinin fonlama maliyetini aşağıya çekeceği nedeniyle bu bankaların kredi notları için pozitif olduğunu bildirdi. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, üç bankanın kamu kurumlarının mevduatları için ödeyeceklerin faizin yüzde 1 azalmasının değerlendirildiği hatırlatılarak, bunun lira mevduatlarının maliyetini 10-15 baz puan düşüreceğine dikkat çekildi.
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‘Faiz sınırı kamu bankaları için pozitif’
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