Rumeli Turizm Zirvesi Bursa’da başladı

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu tarafından GÜMTOB, RUMELİSİAD ve BUSAT iş birliğiyle Bursa'da düzenlenen Rumeli Turizm Zirvesi başladı.

ÇİĞDEM GÜLLÜ: BURSA'NIN TURİZM TÜRLERİ BAKIMINDAN ZENGİNLİKLERİNİ TANITMAYI HEDEFLİYORUZ

Üsküp Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Çiğdem Güllü, bu zirve sayesinde Balkan bölgesinden seçilen kanaat önderlerinin ve sektör temsilcilerinin Bursa'nın tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi sahibi olması ve Bursa ilinin sağlık turizmi gibi alternatif turizm türleri bakımından zenginliklerini tanıtmayı hedeflediklerini belirtti. Bu sayede Balkan ülkelerinden getirilecek alım heyetlerine yapılacak yerinde tanıtım ve ikili görüşmeler ile turist akışının artması ve karşılıklı işbirliğinin başlatılması ile yeni bağlantılar kurulması sağlanacağından, önümüzdeki dönemde ülkemize giden genel turist sayısında ve turizm gelirinde artış yaratmanın genel amaç olduğunu kaydetti.