Toparlanmanın ilk sinyali

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Ekonomidekitoparlanmaya ilişkin ilk sinyal sanayi üretiminden geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre sanayi üretim endeksi ocakta artışa geçti. Takvim endeksinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.3 ile 8 olan beklentinin altında daralırken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks ise ocakta, geçen yıla göre yüzde 1 ile 0.3 olan beklentinin üstünde arttı. Aylık bazda artışı, "en kötünün geride kalmasının" işareti olarak yorumlayan ekonomistler, verinin ekonomide iyileşme beklentilerini desteklediğini söyledi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, büyüme verilerinin ardından yaptığı açıklamada, ekonomik aktivitede en kötünün geride kaldığına işaret ederek, "2019'a ait güncel veriler, ekonominin hızlı bir toparlanma eğilimine girdiğini, büyümedeki yavaşlamanın geçici bir durumu yansıttığını ve ılımlı toparlanma eğiliminin başladığına işaret etmektedir" değerlendirmesinde bulunmuştu.Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, 2018 Ağustos'tan beri hakim olan aylık daralmanın ocakta büyüme yönüne geçmesinin, endişeleri giderdiğini söyledi.