Bu kadınların hikâyesi konuşulur

BUGÜN NELER OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bu yıl 2'ncisini düzenlediği 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödülleri önceki gece sahiplerini buldu. 200'den fazla ismin adaylık başvurularının incelemeye alındığı törende, akademi, iş dünyası, profesyonel, girişimci, enerjide örnek şirket, geleceğe ilham veren kadın ve jüri özel ödülü olmak üzere 7 farklı kategoride kadınlar ödüllendirildi. Ödül alan kadınların hikâyeleri ise dikkat çekti.Girişimcilik Ödülü'nün sahibi olan Burcu Aydemir, yaklaşık 10 yıl önce televizyonda izlediği bir belgeselden ilham alarak başladığı yerli ve milli 'gyrocopter' hayalini gerçekleştirdi. 9 yıllık Ar-Ge çalışmasının sonunda, 6 hava aracı üreten Aydemir'in şimdiki hedefi ise seri üretim yapacak ilk yerli ve milli gyrocopter fabrikasını kurmak.Akademi Ödülü'nün sahibi olan ve Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Enerji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Erten Ela ise, güneş enerjisinden elektrik ve yakıt ile güneş enerjisi depolama, güneş pilleri, hidrojen enerjisi gibi konularda uluslararası çalışmalarıyla birçok ödül kazandı.Profesyonel Ödülü'ne layık bulunan Işıl Akkoç da, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin Türkiye'deki ilk baş denetçilerinden biri. Akkoç'un, Proje Yöneticisi olduğu ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Projesi, Uluslararası Yönetim Danışmanlığı Enstitüleri Konseyi tarafından verilen en iyi proje ödülüne layık görüldü.İş Dünyası Ödülü'nün sahibi ise Dr. Selda Günsel oldu. Shell Küresel Ar-Ge ve Ticari Teknolojiler Başkan Yardımcısı olan Günsel, enerji verimliliği, yenilikçi ve sürdürülebilir yakıtlar, madeni yağlar ve kimya teknolojilerini tasarladı. Çin'de ilk Shell Teknoloji merkezini kuran Günsel, kariyeri boyunca çokça ödüle layık görüldü. Enerjide Örnek Şirket Ödülü ise Enerjisa Satış Perakende A.Ş.'nin oldu.Törende en çok alkışı alan isimlerden biri İlham Veren Kadın Ödülü'nün sahibi Sümeyye Boyacı oldu. 'Balıkların da kolları yok' diyerek dünyanın en ilham veren hikâyelerinden birini başlatan Boyacı, Dublin'de yapılan Paralimpik Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu oldu. Resim sanatıyla da ilgilenen Boyacı'nın sulu boya eserleri 2009'da Moskova'da sergilendi. Boyacı, 2014'te de ebru sergisi açtı.Dünya Enerji Düzenleme Forumu'nda İcra Direktörlüğü görevini yürüten Gülefşan Demirbaş, Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Uluslararası Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu Birliği gibi kuruluşlarda önemli görevler üstlenen Demirbaş, 2013'te tüm alanlarda kadın görünürlüğünü artırmak amacıyla Dünya Enerji Düzenleme Forumu bünyesinde "Enerjide Kadın" girişimini başlattı.