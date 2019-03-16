Enflasyonda bozulma sınırlandı

BUGÜN NELER OLDU

TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Son aylarda enflasyon göstergelerinde nispeten daha ılımlı bir seyir izlendiğini gördük. 2018'de yaşanan dalgalanmalara karşı güçlü ve koordineli bir politika tepkisi verilmiş ve enflasyon görünümündeki bozulma kısmen sınırlanmıştır" dedi. Merkez Bankası'nın 87'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Çetinkaya, "Fiyat istikrarı doğrultusunda elimizdeki bütün araçları etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz" dedi. Türkiye'de iktisadi faaliyetin 2016 sonundan itibaren güçlü artış eğilimi sergiledikten sonra 2018'in ikinci çeyreğiyle dengelenme sürecine girdiğini ifade eden Çetinkaya, son dönemde açıklanan verilerin 2018'in ikinci yarısında iktisadi faaliyetteki bu sürecin belirginleştiğini gösterdiğini belirtti. Yurt içi talebin özel tüketim ve yatırımlardaki gelişmelere bağlı olarak yavaşlarken net ihracatın katkısının iktisadi faaliyetteki ivme kaybını sınırladığını anlatan Çetinkaya, yurt içi talebin mevcut görünümünün ithalat talebini sınırlayan temel etken olduğunu, buna karşılık dengelenme sürecinde mal ve hizmet ihracatı performansındaki iyileşmenin de güçlü katkısının olduğunu söyledi. Çetinkaya, cari işlemler açığında kayda değer iyileşme eğilimi görüldüğünü de söyledi.Bütçeşubatta 16.8 milyar TL açık verirken, 2.1 milyar TL faiz dışı açık verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre bütçe, ocak-şubat döneminde 11.7 milyar TL açık verirken, 10.3 milyar TL faiz dışı fazla verildi. Verilere göre şubatta bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.7 artarak 67 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 33.2 artarak 83.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri geçen yıla göre yüzde 9.4 arttı.