Hiçbir şirket konkordatoda kalmak istemez

BUGÜN NELER OLDU

İstanbulTicaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç dövizin şu andaki seviyelerde kalmasının önemine işaret ederek, "Şu an kurun 5.40 - 5.50 TL seviyesi gayet makul bir seviye. Piyasaların kabul ettiği bir seviye. Bundan sonraki dönemde de kurun enflasyon kadar artması Türkiye'nin ithalatını azaltan ihracatını artırmaya devam eden bir unsur olacak" dedi.Avdagiç, konkordatoyla ilgili gelişmelere ilişkin de, "Biz konkordatoya giden firma sayısını takip ediyoruz. Şu anda yatay bir seyir olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi konkordato süreçlerinin daha etkin hale getirilmiş olması. Bir de bankalar alacakları yapılandırarak daha kolay geri alabileceklerini gördü ve yeni bir yapılandırma paketi ortaya koydu. Bunu sağlayan şirketler de tabii ki konkordatodan çıktı. Çünkü hiçbir şirket uzun süre konkordatoda kalmak istemez. Tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman bence daha sonuç odaklı ve rasyonel bir sürece girdik" değerlendirmesini yaptı.Başkan Avdagiç, Atatürk Havalimanı'nın fuar merkezi yapılması fikrini doğru bulduklarını, ancak bunun için bir dönüşüm yapılması gerektiğini belirterek, "Oradaki bütün holler, hemen bugünden yarına kullanılabilecek durumda değil. Statik anlamda da fiziki anlamda da. Hem bazı hollerin dönüşmesi hem bazı ilave hollerin yapılması lazım. Biz İstanbul Dünya Ticaret Merkezi olarak oraya katkı vermeye hazırız" dedi.ŞekibAvdagiç, bu yıl 38 fuara katılacaklarını, fuar sezonu bitene kadar dolar kurunu 4 liraya, euro kurunu 4.8 liraya sabitlediklerini anımsattı. Bu yıl fuarlara katılacak firma sayısının bin 100 olmasını beklediklerini aktaran Avdagiç, Türkiye'nin hakim olduğu sektörlerde merkez yapılması gerektiğini ifade etti.İstanbul'da çok önemli turizm yatırımları bulunduğunu belirten Avdagiç, geçen yıl 13.4 milyon ziyaretçi ağırlandığını aktararak, "Bu yıl 14 milyon kişiyi yakalayacağımızı öngörüyorum. Buna bağlı olarak geçen yıl İstanbul'da fiyatlarımız yüzde 11 arttı ama hala 5 yıldızlı otel fiyatlarımız Avrupa ölçeğine göre ucuz" dedi.