İşsizlik aralıkta yüzde 13.5’e çıktı

BUGÜN NELER OLDU

İşsizlıkoranı Kasım-Aralık-Ocak aylarını kapsayan aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 3.1 puan artışla yüzde 13.5'e çıktı. Aralık döneminde Türkiye'deki işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon kişi artarak 4.3 milyon kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre 633 bin kişi azalarak, 27 milyon 655 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 1.5 puan azalarak yüzde 45.4 olarak gerçekleşti. İşgücü, Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 378 bin kişi artarak 31 milyon 957 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 52.4 oldu. İşsizlik oranı Aralık 2018'de bir önceki aya göre 1.2 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 3.3 puanlık artışla yüzde 15.6 oldu.