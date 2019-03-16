Mantı yapıp netten satana vergi yok

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Hazineve Maliye Bakanlığı'nın gelir vergisi tebliğine göre pilotlar, kabin memurları ve işyeri açmaksızın dantel, örgü, mantı, tarhana gibi evde üretim yapanlar internet üzerinden satışlarında gelir vergisi istisnasına tâbi olacak. Ayrıca, ölüm, engellilik ve hastalık gibi durumlarda ödenen tazminat ve yardımlar, 4447 Sayılı Kanun uyarınca tahsis edilen işsizlik ödeneği, 4857 Sayılı Kanunun 21. Maddesi'ne göre ödenen işe başlatmama tazminatları da gelir vergisinden istisna tutuldu.Tebliğde, daha önce meclisten geçen torba yasalarla ve gelir vergisi kanununda, ev kadınlarına vergi muafiyetini de içeren çeşitli düzenlemelere açıklık getirildi. Buna göre ev imalatı ürünlerinin internet üzerinden satışlarında muafiyetten faydalanılabilmesi için satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmemesi gerekiyor.Ayrıca, hizmet erbabına, ölüm, engellilik ve hastalık gibi durumlarda ödenen tazminat ve yardımlar, işsizlik ödeneği ile işe başlatmama tazminatları gelir vergisinden istisna tutulacak. İşsizlik ödeneği ödemeleri ile mahkeme kararının ardından işçinin başvurusu üzerine işverenin bir ay içinde işe başlatmadığı durumda, işçiye, en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında ödenen tazminat da istisna kapsamında olacak.Tebliğde, 7162 Sayılı kanunla gelir vergisi kanununa eklenen geçici madde kapsamında, ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine ilişkin açıklamalar da yer aldı. Buna göre, 27 Mart 2018'den önce karşılıklı sonlandırma kapsamında ödenen iş kaybı, iş sonu, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zaman aşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla ret ve iade edilecek.