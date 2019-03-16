Spekülasyon yapana pabuç bırakmayacağız

BUGÜN NELER OLDU

Hazineve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dolar kuru üzerinden spekülasyon yaparak kazançlarını artırmaya çalışanlara izin vermeyeceklerini bildirdi. Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Uzun Çarşı'yı gezen ve esnafın taleplerini dinleyen Albayrak, "(Dolar 6,8,10,15 lira olacak) diyenler, spekülasyon yapanlar oldu. Araştırdık, sorduk. Kim çıktı biliyor musunuz? Ağustos, eylül ayında 'dolar 8,10,15 lira olacak' spekülasyonu ile paralarını bozdurup kısa yoldan kâr etmek isteyenler... Şimdi vah vah, bir terör olsa da, dolar patlasa da ülke batsa da ben zengin olsam diyenler... Bunlara pabuç bırakmayacağız" dedi.Türkiye'nin bugüne kadar içeriden ve dışarıdan terör, darbe girişimi ve ekonomik saldırılarla karşı karşıya kaldığına değinen Bakan Albayrak, "Her birinden güçlenerek çıktık. Büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda çok daha güzel günler bizi bekliyor" mesajı verdi.31 Mart seçimlerinin beka seçimi olduğunu söyleyen Albayrak, "15 Temmuz gecesi milyonlarca insanımız sadece kendisi, memleketi için değil çocuklarının da bekası için meydanlara indi. Evlerinde, televizyon karşısında zapping yaparken 'ölü sayısını kim kazanacak' diye izleyen belediyeciler, siyasetçiler oldu. Biz bu resmi unutmayacağız" diye konuştu.