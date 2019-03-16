Yerli Uber rekabeti ‘Zupp’lattı

BUGÜN NELER OLDU

8 ay önce yerli sektör oyuncuları tarafından online araç çağırma uygulaması olarak kurulan Zuppin, 10 bin kullanıcıya ulaştı. Anlık veya ileri tarihli olarak araç çağırabileceğiniz Zuppin platformu, kullanıcılarına vip araç, minibüs, midibüs ve otobüs gibi seçenekler sunarak rakiplerinin önüne geçiyor. İlk olarak 2015 yılında Otobüsbankası ismi ile ortaya çıkan fikir, 2018 yılı itibarıyla İTÜ Çekirdek bünyesinde gelişerek Zuppin markası haline geldi. Uygulamanın kurucusu olan TURODER Turizm Otobüscüler Derneği Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Üyesi Adnan Değirmenci, "Araçlar yerli, kullanıcılar Türkiye'de bulunuyor. Ama bunları buluşturan yabancı bir uygulama. Artık bu buluşturmayı da bizim yerli yazılımımız yapıyor. Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulmuş bir Türk firması olarak global pazarlara açılmak ve ülkemize döviz kazandırmak en büyük hedefimiz. Orta vadede teknolojik altyapımızı Rusya, Fransa ve birçok ülkede hizmete açmayı hedefliyoruz" dedi.