Mimar Sinan rotası

İstanbul turizminin kalbinin attığı, Eminönü ve Sultanahmet Meydanı'nı kapsayan Tarihi Yarımada, Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan ile yeni bir hikâye yazmaya hazırlanıyor. Turan, İstanbul'a gelen her turistin uğrak noktası olan Tarihi Yarımada'da turisti çekecek yeni stratejilerini oluşturdu. Fatih'in dev bir tarih hazinesi olduğunu belirten Turan, buradaki tarihi eserlerin sadece yüzde 20'sinin turizmde öne çıktığını söyledi. Osmanlı'nın en güzide eserlerini hayata geçiren Mimar Sinan'ın birçok noktada eseri olduğuna dikkat çeken Turan, "Ancak bırakın yabancıyı yerli turistin dahi bu eserlerden haberi yok. Mesela İtalya'nın Verona şehri, Romeo ve Juliet'in evi ile her yıl milyonlarca turist çekiyor. 150 metrekarelik ev sayesinde milyonlarca dolar gelir elde ediyor. Bunu nasıl yapmışlar? Bir hikâye ile... Biz de Mimar Sinan'ın hikâyesini yazmalı ve bir ekonomi oluşturmalıyız" dedi.Fatih'teki Mimar Sinan eserlerinden bir rota oluşturduklarını anlatan Turan, "Bu rotayı gerek sosyal medya gerek fuarlar gerekse film ve diziler aracılığıyla anlatacağız. Sadece Mimar Sınan'ın eserlerini görmek için dahi gelenler olacak" diye konuştu. Bölgedeki tarihi eserler için güçlü bir tanıtım atağına geçeceklerini anlatan Turan, "Fatih bırakın İstanbul ve Türkiye'yi dünyanın en değerli turizm merkezlerinde biri ancak oda fiyatları ortalama 40-50 eurolarda. Dünyanın hiçbir turizm şehrinde bu fiyatlar yok. Fiyatları ve geliri artırmak arz-talep dengesini sağlamaktan geçiyor. O zaman bizim görevimiz talebi daha da artıracak, nitelikli turisti çekecek işler yapmak" şeklinde konuştu.BÜTÜN dünyada turistlerden şehir vergisi alındığını anlatan Turan, bunun Türkiye'de de hayata geçirilmesi gerektiğini aktardı. Turan, "İtalya, Fransa gibi ülkeler şehir vergisi olarak 4-5 euro alıyor. Biz de otellerin oda bedellerine 1 euro ekleyerek şehir vergisi alabiliriz. Böylece turizm için yapılan yatırımlarda yeni kaynak sağlarız. Bu önerimizle ilgili Turizm Bakanlığı da bir çalışma yapıyor" dedi.FATIH'TEKI her sorunu belediyenin sahiplenmesi gerektiğini vurgulayan Turan, şöyle devam etti: "'Bu bizim işimiz değil, Ankara'nın işi' diyen bir belediyecilik anlayışımız olmayacak. Fatih'te ne sorun varsa hepsi bizim işimiz. Güvenlik de istihdam da turizm de... Elimizden geleni yapacağız. Biz bunları yöneteceğimiz anlamına gelmiyor. Biz çözemiyorsak çözenin kapısını aşındıracağız. Yerel yönetimler, valilik ve ticaret odasının paydaş olmadığı bir şeyde mesafe alınamaz. Biz İstanbul Ticaret Odası ile konuştuk. Onlarla da birlikte çok güzel işlere imza atacağımıza inancımız tam. Ben hem bürokratlık hem ticaret hem de siyaset yaptım. Her süreci deneyimledim. Bu bize güçlü bir avantaj sağlıyor."FATIH'IN en önemli iki sorununun güvenlik ve otopark olarak öne çıktığını aktaran Ergün Turan, şehrin muhtelif yerlerinde toplam 10 bin araçlık otopark yapacaklarını aktardı. Turan, "Bu otoparklarda da farklı fiyatlandırma politikası oluşturacağız. Yani meydandaki otopark fiyatı uzaktakine göre daha yüksek olacak" dedi. Güvenlik problemini çözmek için de üçlü formül geliştirdiklerini anlatan Turan, şöyle konuştu: "Fatih'te 150-160 noktada mobese var. 20-30 noktaya daha koymak gerekiyor. Böylece şehrin her noktasını izleme fırsatınız oluyor. Londra dünyanın en kozmopolit şehirlerinden biri ama suç oranı düşük çünkü şehirde en ufak bir kör nokta yok. İnsanların her adımları izleniyor. İlçedeki aydınlatmaları artıracağız. Emniyet güçlerinin daha mobilize olup, belli bölgelerde daha görünür hale gelmesi şart. Emniyet Müdürlüğü ile görüşüyoruz. Fatih, daha aydınlık, daha güvenli, daha konforlu bir ilçe olacak."