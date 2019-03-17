Türkiye Ukrayna’ya desteği yineledi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakının 5. yılında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 5 yıl önce bugün düzenlenen gayrimeşru bir referanduma dayanarak, Rusya Federasyonu tarafından uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Bu vesileyle, bu eylem neticesinde meydana gelen fiili durumu tanımadığımızı yineliyor ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz desteği teyit ediyoruz" ifadeleri yer aldı.