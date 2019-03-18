Borsa saat kaçta açılır kaçta kapanır? Borsa çalışma saatleri 2019

Özellikle ticaret iş sahasını yakından ilgilendiren ve borsa ne zaman açılıyor ile başlayıp ne zaman kapanıyor sorusu ile devam eden Borsa İstanbul'un çalışma saatleriyle alakalı soruların cevapları BİST'te işlem yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Borsa İstanbul işlem saatlerine göre hareket eden yatırımcıların, borsa işlemlerini bu soruların yanıtlarına göre sürdürmesi mümkünken piyasaları yakından takip eden birçok kişinin araştırdığı bu konuya dair merak edilenleri derledik.

BİST İşlem Saatleri

Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek alım-satım ve diğer tüm borsa işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün olan saat aralığı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte piyasa takibini sürdüren vatandaşlar tarafından araştırılan BİST işlem saatleri hakkında detaylar.

Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek olan işlemlerin sabah 9:40 ila akşam saat 18:10 arasında gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Sürekli İşlem Gören Paylar

09:40 - 09:55 Gün Başı Açılış Seansı için Emir Toplama

09:55 - 10:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme

10:00 - 13:00 Sürekli İşlem

13:00 - 13:55 Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama)

13:55 - 14:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme

14:00 - 18:00 Sürekli İşlem

18:01 - 18:05 Kapanış Seansı

18:05 - 18:08 Eşleştirme/Fiyat Belirleme

18:08 - 18:10 Kapanış Fiyatlı İşlemler