- Bu kursta 'diplomalı' çobanlar yetişiyor

- Çobanlık kursunda lise-yüksekokul mezunları da var, emekli öğretmenler de





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Özgür Dedeoluk

AYDIN (İHA) - Tüm yurtta olduğu gibi Aydın'ın Karacasu ilçesinde de açılan Sürü Yönetimi Kursu yoğun ilgi içinde yapılıyor.

Karacasu merkez ve köyleri ile birlikte çevre ilçelerden de katılımın olduğu kursta çocukluğundan bu yana çobanlık yapanların yanı sıra lise, yüksekokul mezunları ve emekli öğretmenler de eğitim görüyor.

Karacasu Halk Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ve Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimlerde İş sağlığı ve güvenliği, sürüyü yönlendirme, sürünün beslenmesi, sürünün sağlığı, sürü bakımı konuları işleniyor. Çocukluğundan bu yana çobanlık yapan vatandaşlar kursun çok verimli geçtiğini dile getirirken lise ve yüksekokul mezunu olup üretmeyi seçen gençler de kurslardan oldukça memnun. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen çoban istihdam desteklemelerinin şartlarından biri olan Sürü Yönetimi Kursunu başarı ile tamamlama şartını yerine getirmek ve çobanlık hakkında pratik bilgilerini teori birleştirmek için bu kursa 70 kişi kayıt yaptırdı.

Kursta ilkokul mezunlarını yanı sıra lise, yüksekokul mezunu ve emekli öğretmenler de kursiyer olarak bulunuyor. Çocukluklarından bu yana çobanlık yapan isimler dedelerinden miras çobanlık konusunda bu kurs sayesinde çok farklı bilgiler öğrendikleri kaydederken lise ve yüksekokul mezunları da hayatlarını çobanlık ile kazanmak için bu kursu bitirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

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