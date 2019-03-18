Hatay Ro-Ro'dan Basın Açıklaması

Yönetim kurulu başkanlığını AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güleri'in yaptığı Hatay Ro-Ro şirketi, kendileriyle ilgili kamuoyunda yapılan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneğinde, Hatay Ro-Ro şirket ortaklarından Raif Ay, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın 13 Mart 2019 tarihinde sosyal medya hesabından Hatay Ro-Ro şirketi, ortakları ve çalışanlarına yönelik yapmış olduğu paylaşımlara istinaden açıklama yapma gereği duyduklarını söyledi.

Burada basın açıklaması yapan Ay, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kendileriyle ilgili sarf ettiği sözleri ispatlamakla mükellef olduğunu dile getirdi.

Hatay Ro-Ro'nun Hatay'da faaliyet gösteren 63 şirketin bir araya gelerek oluşturduğu, yerli ve milli bir oluşum olduğunu söyleyen Ay, şunları kaydetti:

"Hatay Ro- Ro yalnız ortakları için değil Hatay halkı için de bir değer olmuştur. Hali hazırda mevcut belediye başkanı olan, önümüzde ki yerel seçimlerde de tekrar aday olan Lütfü Savaş'ın yönettiği şehrin bir değeri olan firmaya karşı takındığı hasmane tavrı hayretle ve şaşkınlıkla izliyoruz. Büyükşehir belediyesinin geniş imkanlarına, devasa bütçesine rağmen faaliyete geçiremediği, deniz otobüsü projesinin acısını, 63 nakliye firmasının kısıtlı imkanlarına rağmen bir araya gelerek oluşturduğu Hatay Ro-Ro'ya çamur atarak çıkarmaya çalışıyor olması da şaşkınlığımızı arttıran bir durumdur. Kendi beceriksizliğini, başta Hatay Ro-Ro Başkanı İbrahim Güler ve 63 ortağına çamur atarak gizleyemez, üzerini örtemez. Şunu özellikle ifade etmeliyiz ki, Hatay Ro-Ro tam anlamıyla bir başarı hikayesidir. Bütün sektörlerin örnek alması gereken bir oluşumdur."

Ay, konuşmasının sonunda Hatay Ro-Ro'nun Türkiye genelinde başarısıyla ün salan bir şirket olduğunu ifade ederek, kendileriyle ilgili konuşulan asılsız söylentiler ile ilgili de hukuka başvuracaklarını söyledi.