İstanbul’un gelirini 300 milyar $ yapacağız

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "Küresel Ticaret Merkezi İstanbul Geleceğini Konuşuyor" konulu toplantısına katıldı. İhracatçıların, dünyanın dört bir tarafına gidip hem Türkiye'nin tanıtımına hem de döviz girdisi yaparak ekonomisine büyük katkı sağladığını aktaran Yıldırım, "İhracat, ekonominin jet yakıtı gibidir. Ne kadar yakıtınız varsa o kadar uçarsınız. Sizlerin sayesinde 2018'i iyi geçirdik" diye konuştu. İstanbul'un Türkiye ekonomisini sırtında taşıdığını belirten Yıldırım, "İstanbul GYMH'dan aldığı payla, 140 ülkeden daha büyük durumda. Türkiye'nin 100 sanayi kuruluşunun 42'si, 500 büyük şirketin 250'si İstanbul'da. Bir şehirden bahsediyoruz, bir ülkeden değil. Bu şehri yönetmeye talip olanların şehrin ekonomisini geliştirmek gibi bir görevi var. Amacımız pek çok alanda üreten bir İstanbul. Bunları yaparken siz ihracatçılara, imalatçılara, hizmet sektörü mensuplarına ihtiyacımız var" diye konuştu.İstanbul'un milli gelir içindeki payını 300 milyar dolara yükseltmek istediklerini vurgulayan Yıldırım, "İhracatı 75 milyar dolardan 125 milyar dolara yükseltmek istiyoruz. Böylece de 500 bin asgari istihdam yaratmak istiyoruz" dedi. Ulaşım ve trafik sorunun yüzde 100 çözmenin mümkün olmadığını ancak akıcı bir hale getirilebileceğini anlatan Yıldırım, "5 yılda raylı sistemin uzunluğunu 518 kilometreye çıkaracağız" dedi.TİM Başkanı İsmail Gülle ise, "İstanbul, Türkiye ihracatının yüzde 51'ni gerçekleştiriyor. Yaklaşık 85 milyar dolar. İstanbul'dan 38 ülke ve bölgeye ihracat yapıyoruz" diye konuştu. İstanbul'un tek başına bir ülke gibi düşünüldüğünde 2017 verilerine göre dünyada en çok ihracat yapan 40. ülke konumunda olduğunu belirten Gülle, "Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'da da İstanbul Türkiye'nin ağırlık merkezi. 2017 yılında 266 milyar dolar gayrı safi yurtiçi hasıla ile, ülkemiz GSYH'sının yüzde 30'dan fazlasını karşılıyor" dedi. Gülle, TİM'in 2017 yılında Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı araştırmasına katılan 500 firmanın gerçekleştirdiği toplam 23 milyar dolar ihracatın yüzde 83'e yakın bir oranla 19 milyar dolarının İstanbul'a ait olduğunu kaydetti.