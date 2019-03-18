Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Oy pusulasını PTT taşıyacak

Oy pusulasını taşıyacak

Giriş Tarihi: 18.3.2019
Oy pusulasını PTT taşıyacak
Türkıye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için hazırlanan oy pusulaları PTT tarafından taşınacak. PTT Ankara Başmüdürlüğü'nce, oy pusulalarının basım işleminin yapıldığı matbaalarda kabul ve sevk için her türlü teknik, araç ve malzeme hazırlığı yapılarak, yeterli sayıda eleman bulundurulacak. Seçim kargolarının kısa sürede, posta hattı araçlarıyla sevki gerçekleştirilecek. Gerekirse alternatif sevk yolları kullanılarak, aktarma merkezlerince kargoların geciktirilmeden ilk postayla varış merkezlerine ulaştırılması sağlanacak.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oy pusulasını PTT taşıyacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN