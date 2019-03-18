Oy pusulasını PTT taşıyacak

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için hazırlanan oy pusulaları PTT tarafından taşınacak. PTT Ankara Başmüdürlüğü'nce, oy pusulalarının basım işleminin yapıldığı matbaalarda kabul ve sevk için her türlü teknik, araç ve malzeme hazırlığı yapılarak, yeterli sayıda eleman bulundurulacak. Seçim kargolarının kısa sürede, posta hattı araçlarıyla sevki gerçekleştirilecek. Gerekirse alternatif sevk yolları kullanılarak, aktarma merkezlerince kargoların geciktirilmeden ilk postayla varış merkezlerine ulaştırılması sağlanacak.