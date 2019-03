BUGÜN NELER OLDU

Müstakıl Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin, ekonomisi çok güçlü bir ülke olduğunu söyledi. Kaan, Türk ekonomisinin yerel seçimlerden sonra kötüye gideceğine yönelik bazı yorumların yapıldığını belirtti. 2018 yılı ilk 6 ayına bakıldığında Türkiye'nin büyüme rakamlarının ilk çeyrekte yüzde 7.3, ikinci çeyrekte ise yüzde 5.3 olduğunu anımsatan Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin önlenemez büyümesine karşı üçüncü çeyrekte ekonomiye çok ciddi saldırılar yapıldı. Özellikle 10 Ağustos gecesi ve sonrasındaki manipülasyonları herkes gördü. Türkiye, ekonomisi çok güçlü bir ülke. Evet, bizim bazı sıkıntılarımız var, yok diyemeyiz ama 2018'de biz her halükarda yüzde 2.6 büyüdük. Son çeyrekte küçülme olabilir çünkü bu çok büyük bir saldırıydı."BAZI odakların, yerel seçimler sonrası Türkiye ekonomisinin kaosa sürükleneceği yönünde iddialarda bulunduğunu ifade eden Kaan, şöyle devam etti: "Türkiye bunları daha önce de yaşadı. 1994'te, 1997'de, 2001'de, 2008'de ve dünya krizi varken bile Türkiye'de bunları rahatlıkla atlattık. Bunu da atlatacağız. Biz sanayiciyiz ve üretmeye devam ediyoruz. Yine her gün istihdamın artmasıyla ilgili açıklamalar yapıyoruz. O yüzden Türkiye ekonomisinde 'kaos' olacak sözlerine kimse inanmasın. İş dünyasına ve iktidarlarına güvensinler, çalışsınlar."TARIM ve Orman Bakanlığı'nca Van'da kurulmasına onay verilen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi'nde (TDİOHB), 12 bin büyükbaş hayvan yetiştirilecek, et işleme ve yem fabrikaları bulunacak ve binlerce kişi istihdam edilecek. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Her yönüyle bu işletmemiz Türkiye'ye örnek teşkil edecek. Binlerce insan istihdam imkânı bulacak. Artık eski aile işletmeciliğinden modern hayvancılığa geçmek istiyoruz. Türkiye'nin et ve süt deposu olmaya talibiz" ifadelerini kullandı.TARIMSAL üretimi artırmak için doğru uygulamaların, doğru yerde ve doğru zamanda yapılmasına olanak sunan hassas tarım uygulamaları ile Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ı içerisinde bulunduran GAP Bölgesi'nde 3.8 milyon kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, bölgedeki tarım ve sanayi potansiyeliyle ekonomik hasılanın 4 buçuk kat artacağını belirterek, "Yaklaşık 3.8 milyon kişiye istihdam sağlanacak" dedi.