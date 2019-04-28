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Yeni ilk kez IDEF'te!

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği özgün silah sistemlerine değişken kalibreli eklendi. Ata Arms tarafından geliştirilen tüfek, dünyada birkaç firma tarafından üretilen özellikli bir silah olarak dikkati çekiyor. Bir dakikadan kısa sürede tüfek ihtiyaç duyulan kalibreye dönüştürülebiliyor ve namlusu değiştirilebiliyor

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 28.4.2019 11:31
Yeni keskin nişancı tüfeği ilk kez IDEF'te!

Türk savunma sanayisinin bünyesinde son dönemde özgün silah tasarımlarına imza atılıyor. Bu kapsamda, Türkiye'de ilk kez üretilen değişken kalibreli üretildi.

Yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojik yatırımlarla ürünleri dünyada ilgi gören, 70'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Ata Arms, ürün yelpazesini çeşitlendiriyor.

Türkiye'nin önde gelen ateşli silah üreticilerinden Ata Arms, Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ASR Multi Kalibre (Değişken Kalibreli) Keskin Nişancı Tüfeği'ni 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) ilk kez sergileyecek.

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Yeni keskin nişancı tüfeği ilk kez IDEF'te!
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