İhracat 19 kat arttı hedef yeni rekorlar kırmak

BUGÜN NELER OLDU

Sabah Gazetesi'nin kurulduğu 1985 yılı, tekstil ve hazır giyim sektörünün de ihracat atağını başlattığı döneme denk düşüyor. O dönemde kazanılan ivme ile bugün hazır giyim ve konfeksiyon sektörü Türkiye genelinde irili ufaklı 36 bin civarında işletmede 40 milyar dolarlık üretim yapıyor. 1985'te 1 milyar dolar sınırında olan ihracatımız 2018'de 17.6 milyar dolara çıktı. Sektörün 2023 ihracat hedefi ise 25 milyar dolar. SGK'nın verilerine göre 2018'i 525 binin üzerinde kayıtlı istihdam ile kapatan sektör geçen yıl ağustos-aralık döneminde her ay ortalama 5 bin yeni istihdam yarattı. İstanbul Hazır giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ihracatının 34 yılda 19 kat arttığını söyledi. "Ülkemizin geçmişinde de vardık, bugün de varız, gelecekte de olacağız. Hedefimiz çok büyük" diyen Gültepe, 1985'te 936 milyon dolar olan ihracatın 19 kat artarak 17.6 milyar dolara ulaştığını söyledi. Gültepe şöyle devam etti: "Önümüzde yine çok iddialı bir hedef var. Katma değerli ve markalı üretimle mevcut ihracatımızı orta vadede ikiye katlamak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda geçen yıl Dört Dörtlük Eylem Planı hazırladık. Plan çerçevesinde üretimi yapılandıracağız. Değer zincirinin her halkasına büyük oyuncular katacağız. Tasarımcı ve sanayici işbirliğini geliştireceğiz. Global tanıtım atağı ile küresel ölçekte en az 5 Türk markası çıkaracağız. Orta vadeli projeksiyonumuzu oluşturan plan ile ihracatta ortalama kilogram birim fiyatını 30 dolara, markalı ihracatımızı yüzde 10'dan 25'e, yüksek tasarımlı ürün ihracatımızı yüzde 5'e çıkaracağız. Bunu yaparsak ihracatımızı en az 16 milyar dolar artıracağız. 2018'de 17.6 milyar dolar olan ihracatımızı 33 milyar dolara ulaştıracağız."Sektörün Gayri Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) yüzde 2.4'ünü, imalat sanayi üretiminin yüzde 5.8'ini imalatta işgücünün yüzde 13.6'sını, toplam ihracatın ise yüzde 10.5'ini sağladığını dile getiren Gültepe, katma değerli üretimde, istihdamda, ihracatta ve ülkemize net döviz kazandırmada öncü sektör olduklarını söyledi. Gültepe, şöyle devam etti: "17 bin firmamızla 209 ülkeye ihracat ile 2018'de üç önemli rekorla gururlandık. İlk rekoru ülkemize kazandırdığımız net döviz miktarıyla kırdık. 2018'de 15.8 milyar dolar net ihracat geliri ile diğer sektörlere açık ara fark attık."Yüzde 75'inde İHKİB üyelerinin imzası bulunan ihracat ve ülkeye kazandırılan dövizle cari açığı frenleyen sektör olduklarını anlatan Gültepe, "Üretim artışını da rekorla kapattık. Geçen yıl imalat sanayi yüzde 1.5 büyürken hazır giyim sektörü yüzde 4.7 üretim artışı ile fark yarattı" dedi. Üçüncü rekorun ise istihdamda geldiğini ifade eden Gültepe, "Genel işsizliğin arttığı bir süreçte hazır giyim endüstrisi 2018'in son 5 ayında rekor üstüne rekor kırdı. Üretimde 525 bin 146 kayıtlı istihdam ile kapattı" dedi.Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu ise, "Mart 2019'da kapasite kullanımında 82.9'a ulaşmış bulunuyoruz. Kapasitemiz yetmediği için yurtdışından gelen siparişlerin yüzde 20'sini geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Projelerimizi uygulamaya geçirebilsek ve siparişlerin tümünü karşılayacak kapasiteyi yaratabilsek iki yıl içinde üretim değerimizi 40 milyar dolardan 50 milyar dolara çıkarabiliriz. Kapımıza kadar gelen fırsatı değerlendirmek, hem daha çok insanımıza iş vermek hem de ülkemize daha fazla döviz kazandırmak için kapasite yaratmak durumundayız" ifadelerini kullandı. Ağırlıklı olarak 40-50 yıl öncenin teknolojisi ile üretim yapan Türk moda endüstrisinin acil yeni yatırıma ve mevcut kapasitesini ileri teknolojiye uyumlu hale getirmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Karasu, küresel markaların talepleri doğrultusunda teknoloji ağırlıklı ve katma değerli üretim için bir yandan yeni yatırım yaparken diğer taraftan mevcut makinelerimizin yazılım ve donanımlarını güncelleyerek Endüstri 4.0'a uyumlu hale getirmek zorunda olduklarını belirtti. Depolarda atıl duran yüzlerce makine olduğunu vurgulayan Karasu, "Üretim için kullanabilir durumdaki bu makineleri Anadolu'ya taşıyarak yeniden sürece dâhil edebilir, ilave kapasite yaratabiliriz. Hazır giyim firmalarımızın yatırım iştahı çok yüksek" dedi.Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ise 146 üye ve onlara ait 387 markanın yurtiçindeki 420'ye yakın AVM ve caddelerde 70 bin mağazası ile 2018'i yaklaşık 220 milyar TL ciro ile kapattıklarını söyledi. Yurtdışında da 106 markanın 117 ülkede toplam 4 bin civarında mağaza ve 15 bin civarında satış noktası ile faaliyetlerini sürdürdüğünün altını çizen Öncel, "Türk organize perakende sektörünün son 10-15 yıldaki büyümesini tüm dünyada örnek vaka olarak gösterilecek kadar önemli buluyorum. Önümüzdeki yıllarda başta hazır giyim olmak üzere belli kategorilerde küresel ölçekte Türk markalarının çok önemli işler yapacağına inanıyorum" dedi. Öncel, "Bu inançla 34. kuruluş yılını kutlayan Sabah Gazetesi'ne ve tüm çalışanlarına başarı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. Bu hızlı büyümenin ve markalaşmanın bazı yan etkilerinin de olduğunu ifade eden Öncel, markaların kolay mağaza açabilmelerinin ve iş yapamadıkları mağazayı yüksek tazminatlar ödemeden kapatabilmelerinin önündeki engellerin en güncel ve acil tedavi edilmesi gereken 'yan etkilerin' başında geldiğini söyledi.