KOBİ’ler çeyrek yüzyıla büyük değişim sığdırdı

1980'li yıllarla birlikte hızlı bir değişim sürecine giren Türkiye ekonomisi, bu süre içinde çok büyük deneyimler yaşadı. 1996'da başlayan Gümrük Birliği uygulamaları ve yeni ithalat dalgası KOBİ'leri derinden sarstı. Ama yıkılmayıp ayakta kalanlar ihracatı öğrendi. Yine bu ihracat, 2001'deki şiddetli kriz sırasında dışa açılmış olan KOBİ'lerin adeta can simidi oldu. İlerleyen yıllarda AB sürecinin de etkisi ile Türk KOBİ'leri; şirket evliliklerini, kurumsal ve finansal yönetim sistemlerini öğrenerek gelenekselliğin getirdiği yüklerden kurtuldular. Sayısız kriz ve bir çok badire atlatan Türk KOBİleri 2000'lerden sonra ise adeta altın çağını yaşamaya başladı. Özellikle katlanarak artan teşvikler ve uzun soluklu istikrar süreci Türkiye'nin uyuyan devini uyandırdı. Bu gelişmeler istatistiklere de yansıdı ve son 10 yılda rekor büyümeler geldi. 2002'de 3 bin civarında seyreden ihracatçı KOBİ sayısı 50 bini aştı, istihdamdaki güçleriyse yüzde 85'lere ulaştı. Aradan geçen 34 yılın sonunda KOBİ'ler sadece Türkiye'nin değil küresel ekonominin de yeni oyuncusu olmayı başardı.Şimdi ise Türkiye'nin gerçek kahramanları yepyeni hedeflere odaklanmış durumda. KOBİ'ler için büyük önem taşıyan ilk hedeflerden biri 2023'ü işaret ediyor. Son yıllarda KOBİ'ler hızlı ve çevik yapıları sayesinde tıkanan klasik pazarların yerine alternatiflerini açmayı başardılar. Bu gelişmeler KOBİ'lerin ihracattan aldıkları payı da artırdı. 1985'de ihracat kervanına dahil olan şirket sayısı bir elin parmaklarını geçmezken 2019 yılında küresel pazarlara açılmış KOBİ sayısı 60 bin sınırına dayandı. Toplam ihracatın içindeki payı ise yüzde 60'a yükseldi. Halihazırda Türk dış ticaretinde büyük önem taşıyan KOBİ'lerin hedefinde ihracatın kaptan köşküne çıkmak var. Bu hedef için 120 bin ihracatçı KOBİ, toplam ihracattan yüzde 80 pay almaya hedefliyor.KOBİ'lerin son yıllarda en hızlı büyüdüğü alanların başında Ar-Ge geliyor. Çok sayıda yeniliğe ve buluşa imza atan şirketler bu sayede küresel rakipleri arasından sıyrılmayı başardı. 1980'li yıllarda işletmeler için patent ve Ar-Ge kavramları oldukça uzak söylemlerdi. Verilere göre büyük şirketler dılında patent başvurusu yapan KOBİ sayısı yıl boyunca 20'yi aşmıyordu. 1990'ların sonuyla küresel piyasaları tanıyan KOBİ'ler ilk kez bu dönemde Ar-Ge ve inovasyon söylemleri ile tanışmaya başladı. Ancak asıl kırılma 2000'lerin ortasına doğru geldi. Özellikle 2005'te başlayan Ar-Ge teşvikleri Türk sanayisinde büyük bir dönüşüm başlattı.KOBİ'lerin çeyrek asrı aşan serüveninde en yakın yol arkadaşı yine Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) olacak. Verdiği destekler sayasinde bugüne kadar binlerce şirkete can suyu KOSGEB, gelecek süreçte de ciddi projeler hayata geçirmeyi hedefliyor. Öte yandan KOSGEB kurduğu yeni altyapısıyla da 2023'e hazır olduğu mesajını veriyor. Girişimcilikten ortaklık kültürüne, Ar-Ge çalışmalarından küresel ticarete kadar birçok alanda KOBİ'lere yol gösteren kurum, 81 ildeki aktif örgütlenmesini tamamladı. Özellikle son yıllarda, kanun ve yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerin ardından geniş bir hareket alanına kavuşan kurum, yeni destek modelleri sayesinde on binlerce yeni girişimciye destek sağladı. Geçmişte KOSGEB'in hedef kitlesinde 400 bine yakın imalat sanayi KOBİ'si yer alırken, bugün kurum 3.4 milyon KOBİ'yi hizmet kapsamına aldı. Yine kanun değişikliğinden önce KOSGEB veri tabanına kayıtlı KOBİ sayısı 320 bin iken, bugün bu rakam 650 bini geçti.Bu yıl KOBİ'lerin büyük işletmelerle yapacakları iş birliklerini ilk kez destek kapsamına aldıklarına işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOBİ'ler, tabiri caizse 'abi'leri olan büyük işletmelerle iş birliği yapmaları halinde destekten faydalanacak. İş Birliği destek Programı kapsamında ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ'leri 10 milyon liraya kadar destekleyeceğiz. Daha önce bu rakam sadece 1,5 milyon liraydı. Programımızın çağrısı açık, başvuruları bekliyoruz" ifadesini kullandı.