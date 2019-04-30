Turizm sektörü 20 kat büyüdü

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer alan ve cari açığın ilacı durumunda yer alan turizm sektörü, 34 yılda adeta çağ atladı. 1980'li yıllarda 2 milyon turist alan ve 85 bin adet yatak kapasitesi bulunan turizm sektörü, bugün 40 milyon yabancı turist sayısına ve yaklaşık 1.5 milyon yatak kapasitesine ulaştı. Şu anda dünyanın hemen her noktasından turist ağırlayan sektörün ilk başarılı hamlesi ise 1980'li yıllarda başladı.1970'lerde 50-60 bin yatak kapasitesine sahip olan Türkiye, 1980'lerde dönemin Başbakanı merhum Turgut Özal ile bir yatırım atağı başlattı. O dönemde Özal'ın verdiği teşvik ve desteklerle atılım yapan sektör, bugün turizmin gözdesi haline gelen Antalya'yı bir destinasyon haline getirmeyi başardı. Sektör, ikinci atılımını ise 2000'li yıllarda gerçekleştirdi. 2000'de 10 milyon ziyaretçi ağırlayan Türkiye, 2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından altyapı yatırımında atağa kalktı. Bir ülkede turizmin yapılabilmesi için en önemli konu başlıklarından biri olarak öne çıkan ulaştırma ve altyapı yatırımlarına öncelik veren AK Parti, sektörün gelişiminde de çığır açtı. Son 17 yılda kilometrelerce bölünmüş yol, tünel, kavşak ve köprüler yapan AK Parti, karayolu trafiğini rahatlattı. 2000 yılında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 10 milyon iken, 2005 yılında bu sayı ikiye katlayarak 20 milyona çıktı. Turizmdeki büyüme, sonrasındaki yıllarda da sürdü ve geçen yıl yabancı ziyaretçi sayısı 40 milyonu buldu. Bu verilerle birlikte Türkiye, dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri arasında yer aldı.Havayolunun gelişimi için de çok stratejik şehirlerde havalimanı yatırımları yapan iktidar, bugün 56 havalimanında ulaştı. Bugün bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları'nın (THY) önderliğinde özel hava yollarıyla birlikte havayolu taşımacılığında çığır açıldı. Devlet Hava Meydanları'nın verilerine göre, 2018 yılında iç hatlarda 112 milyon 758 bin 617, dış hatlarda 97 milyon 231 bin 289 kişi olmak üzere 209 milyon 989 bin 906 yolcu Türkiye'deki havalimanlarını kullanarak seyahat etti.Bu yıl turizmde yeni bir hikâye yazmaya hazırlanan Türk turizm sektörü, 2023 hedefi olarak belirlediği 50 milyon turist sayısına 2019'da ulaşmayı hedefliyor. 2023 hedeflerini revize eden sektör, önümüzdeki 4 yılda 70 milyon turist, 70 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor. Son 34 yılda yakaladığı başarı ivmesi göz önüne alındığında, sektörün bu başarıyı yakalaması çok olanaksız görünmüyor.