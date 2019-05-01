Son dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar ve kaç TL? 1 Mayıs 2019 Gram, ata ve çeyrek altın fiyatları

Finansal piyasalardaki gelişmeler ve otorite kurumların açıklayacağı kararlara yönelik tahminler nedeniyle dünya genelinde altın fiyatlarında son dakika dalgalanmaları yaşanıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtını araştıran vatandaşlar, güncel fiyatları takip ediyorlar. Yaşanan önemli olaylar arasında Fed'in enflasyonu izlemek için tercih ettiği ölçüm olan çekirdek PCE fiyat endeksi yüzde 1.3 artışa yavaşlaması ve Fed'in hedefi olan yüzde 2 artışın oldukça altında kalması ile ABD'de Cuma günü istihdam raporunun açıklanacak olması yer alıyor. İşte 1 Mayıs 2019 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 1 MAYIS 2019

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İşte güncel altın fiyatları;