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| bugün ne kadar ve kaç TL? 1 Mayıs 2019 Gram, ata ve fiyatları

Bu haftanın ilk işlem gününde ile ilgili haberleri geldi. Güncel altın fiyatları, ABD merkez bankası Fed'in faiz indirimine gitmek için zemin hazırlamaya yönelebileceği iddiaları ile son 7 haftanın en büyük yükselişini yaşadı. Vatandaşlar, yaşanan gelişmeler üzerine dikkatlerini altın üzerine yoğunlaştırdı ve “Altın fiyatları bugün ne kadar?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Canlı altın fiyatları ile gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ata, 14 ayar, 18 ayar, 22 ayar bilezik güncel fiyatları sizler için haberimizde derledik.…

Giriş Tarihi: 1.5.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 1.5.2019 12:10
Son dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar ve kaç TL? 1 Mayıs 2019 Gram, ata ve çeyrek altın fiyatları

Finansal piyasalardaki gelişmeler ve otorite kurumların açıklayacağı kararlara yönelik tahminler nedeniyle dünya genelinde altın fiyatlarında dalgalanmaları yaşanıyor. bugün ne kadar? sorusunun yanıtını araştıran vatandaşlar, güncel fiyatları takip ediyorlar. Yaşanan önemli olaylar arasında Fed'in enflasyonu izlemek için tercih ettiği ölçüm olan çekirdek PCE fiyat endeksi yüzde 1.3 artışa yavaşlaması ve Fed'in hedefi olan yüzde 2 artışın oldukça altında kalması ile ABD'de Cuma günü istihdam raporunun açıklanacak olması yer alıyor. İşte 1 Mayıs 2019 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 1 MAYIS 2019

Altın fiyatları ile ilgili haberleri ve canlı altın fiyatlarını aPara sayfasından takip edebilir ve haberimizde altın fiyatlarını bulabilirsiniz.

İşte güncel altın fiyatları;

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Son dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar ve kaç TL? 1 Mayıs 2019 Gram, ata ve çeyrek altın fiyatları
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