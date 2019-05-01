Son dakika haberi: FED faiz kararını değiştirmeyerek 2.50 seviyesinde tuttu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Washington'daki iki günlük politika toplantısının ardından politika faizinde değişikliğe gitmedi. Karar 10 – 0 oyla alındı. Buna göre federal fonlama oranı yüzde 2.25 – yüzde 2.50 aralığında kaldı. Büyük ölçüde beklenti faiz değişikliği olmaması yönündeydi.

Fed, Mart toplantısında politika faizini beklendiği gibi yüzde 2.25 – 2.50 aralığında sabit tutmuştu. Fed bu yıl içerisinde faiz arttırmayacağını ve bilanço küçültmeyi Eylül ayında bitireceğini açıklamıştı.

Fed, rezerv fazlasına ödenen faiz olan IOER'i 2 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 2.40'tan yüzde 2.35'e düşürdü. Karar metninde, "IOER hamlesi fonlama oranını hedeflenen aralıkta tutmak için" ifadesi yer aldı. Kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi. İskonto faiz oranı yüzde 3 seviyesinde bırakıldı.

Bankanın Mayıs toplantısında politika yapıcıların faiz projeksiyonlarına ilişkin güncelleme bulunmuyor.

ABD Başkanı Donald Trump Salı günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer faizleri bir miktar indirirsek, örneğin bir puan, ve biraz parasal genişlemeye gidersek ekonomi hızla yükselir" diyerek Fed'e faiz indirimi çağrısında bulunmuştu.