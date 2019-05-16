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haberi: Altın alacaklar için son fiyatları! bugün ne kadar? 16 Mayıs Perşembe 2019

ve altın piyasası ile ilgili gelişmeleri bireyler için daima merak konusu olmuştur. Bunun nedeni, altın madeninin hem kültürel olarak hem de ekonomik olarak dünya tarihinde ve günümüzde önemli bir konuma sahip olmasıdır. Bugün de (16 Mayıs 2019 Perşembe) yatırım veya hediye etmek amacıyla altın alış-satış işlemi yapan vatandaşlar için “Altın fiyatları bugün ne kadar?” sorusu merak konusu oldu. altın fiyatları takip etmek isteyenler aPara sayfasından gram, çeyrek altın, yarım, tam, Cumhuriyet, ata altın fiyatları takibi yapabilirler.

Giriş Tarihi: 16.5.2019 09:15 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 23:55
Son dakika haberi: Altın alacaklar için son fiyatları! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? 16 Mayıs Perşembe 2019

Dünya genelinde bireyler için daima araştırma konusu olmuştur. Özellikle son aylarda ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı nedeniyle ortaya çıkan endişeler neticesinde altın fiyatları dalgalanmalı bir seyir izliyordu. Yatırım yapmak ya da yakınlarına hediye olarak altın satın almak isteyen bireyler, "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna cevap arıyor. Başlıca merak edilenler arasında gram, çeyrek altın, yarım, tam, Cumhuriyet, ata altın fiyatları yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 16 MAYIS 2019

Altın, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşına ilişkin yatırımcı endişelerinin güçlenmesiyle birlikte üç aydan uzun bir sürenin en sert yükselişinin ardından ons başına 1,300 dolara yakın seviyelerde tutundu. Güncel altın fiyatlarını haberimizde bulabilir, aPara sayfası üzerinden altın fiyatlarını anbean takip edebilirsiniz.

İşte güncel altın fiyatları...

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Son dakika haberi: Altın alacaklar için son fiyatları! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? 16 Mayıs Perşembe 2019
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