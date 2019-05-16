Son dakika haberi: Altın alacaklar için son fiyatları! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? 16 Mayıs Perşembe 2019

Dünya genelinde altın fiyatları bireyler için daima araştırma konusu olmuştur. Özellikle son aylarda ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı nedeniyle ortaya çıkan endişeler neticesinde altın fiyatları dalgalanmalı bir seyir izliyordu. Yatırım yapmak ya da yakınlarına hediye olarak altın satın almak isteyen bireyler, "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna cevap arıyor. Başlıca merak edilenler arasında gram, çeyrek altın, yarım, tam, Cumhuriyet, ata altın fiyatları yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 16 MAYIS 2019

Altın, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşına ilişkin yatırımcı endişelerinin güçlenmesiyle birlikte üç aydan uzun bir sürenin en sert yükselişinin ardından ons başına 1,300 dolara yakın seviyelerde tutundu. Güncel altın fiyatlarını haberimizde bulabilir, aPara sayfası üzerinden canlı altın fiyatlarını anbean takip edebilirsiniz.

İşte güncel altın fiyatları...