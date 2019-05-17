5G’de ‘kara’ savaşı başladı

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün yayınladığı kararname 5G savaşını başka bir boyuta taşıdı. Amerikan firmalarının "ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon teçhizat ve ekipmanları almasını engelleyen kararla, Huawei ve 70 ortaklığı kara listeye alındı. 5G altyapısı akıllı şehirlerden fabrikalardaki üretime, sağlıktan robot teknolojilerine tüm telekom altyapısını ilgilendiriyor. Dünyada telekom altyapısının büyüklüğünün 105 milyar dolar olduğu belirtiliyor.Huawei de Trump'ın bu hamlesi üzerine "Huawei'nin yasaklanması hem ABD halkına hem de ABD'li şirketlere zarar verecek. Çünkü 5G için başka ülkelerden ürünler alarak daha fazla fiyat ödenecek" açıklaması yaptı. Dünyanın iki büyük ekonomisinin ticaret savaşı görüşmeleri sürerken böyle bir tartışmaya girmesi küresel anlamda 5G'nin de hem gecikmesini hem de ekonomik büyüklüğüne zarar verir boyuta götürüyor.Dünyanın en büyük Telekom ekipmanları üreticisi konumunda olan Huawei, birçok ABD'li firma ile çalışıyor. Bu firmalar arasında Qualcomm, Micron ve Intel gibi firmalar da var. ABD'li firmalar Huawei'nin en büyük tedarikçilerinden.Huawei'nin aldığı ürünlerin üçte biri bu firmalardan geliyor. 2018'de 70 milyar dolar harcama yapan Huawei, bu rakamın 11 milyar dolarını bu üç firmaya ödedi. Huawei'nin ABD dışında 25 Avrupa ve 10 Ortadoğu ülkesi ile de anlaşması var.Cirosu 100 milyar dolara yaklaşan Çinli Huaweibaşta olmak üzere bu şirketle ortaklık yapan kurumlar da yasaklamadan etkilenecek. Türkiye'de mobil şebeke tarafında pazar lideri, akıllı telefonda pazar ikincisi konumundaki Huawei, 5G altyapısında da öncü konumunda.