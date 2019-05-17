Son Dakika - Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet çeyrek altın fiyatları 17 Mayıs...

Yaz aylarıyla birlikte düğün sezonlarının da açılmasıyla birlikte vatandaşların altın fiyatları konusundaki araştırmaları da arttı. Bilindiği gibi altın, düğünlerin bir numaralı hediyesi, olmazsa olmazıdır. Genelde düğünlerde çeyrek altın ve gram altın hediye edilir bu nedenle bu sıralar da en çok araştırılan altın türleri arasında gram ve çeyrek altın fiyatları yer alır. Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATLARI 17 MAYIS

Son dönemde çeyrek altın fiyatlarında yaşanan artışlardan sonra gram altına talep de artmış durumda. Gram altın haftanın son iş günü olan 17 Mayıs Cuma günü 250,95 TL'den alınırken 250,98 TL'den satılıyor.