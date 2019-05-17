Annelerin geleceği Halk Emeklilik güvencesinde

BUGÜN NELER OLDU

ürün ve planlarla her ihtiyaca uygun çözümler oluşturan Halk Emeklilik; Anneler Günü'nde de, özel olarak tasarladığı avantajlı bireysel emeklilik planı ve eğitim destek sigortası ürünü ile hem annelerin hem de çocuklarının geleceğini güvence altına alıyor. Halk Emeklilik Çalışkan Ev Hanımları planı, kadınların küçük tasarruflarla büyük birikimler yapmalarına olanak veriyor. Plan sayesinde geleceğine yatırım yapmak isteyen kadınlar katkı payı, yönetim gider kesintileri ve giriş aidatı avantajlarıyla BES'ten faydalanma ve gelecek için birikim yapma imkânı buluyor. Ayda minimum 138 lira ödeyerek dahil olunabilen Çalışkan Ev Hanımları Planı küçük bütçelerle tasarrufun önünü açmak için standart oluyor.Halk Emeklilik tarafından sunulan avantajlarla beraber annelerin küçük yatırımlarla hem kendilerinin hem de çocuklarının geleceklerini güvence altına alabileceklerini ifade eden Halk Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Sibel Sağlam, "Toplumumuzda annelerimizin çok ayrı bir yeri var. Ülkemizdeki her anne, çocuklarının adeta hayattaki en büyük sigortası. Biz de Halk Emeklilik olarak, Çalışkan Ev Hanımları planımız ile annelere küçük tasarruflarla gelecek için birikim oluşturma şansı sağlıyoruz. Bunun yanında Eğitim Destek Sigortası ürünümüz ile annelere, çocuklarının eğitim hayatını garanti altına almaları için çok değerli bir araç sunuyoruz" diye konuştu. Halk Emeklilik'in, Halkbank şubelerinde hizmete sunulan ürünü ile hem anne hem de babalara çocuklarının eğitim ve gelişim konularında avantajlı hizmetler sunuyor.