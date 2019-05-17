Dijital sanatların genç temsilcileri Londra’da

BUGÜN NELER OLDU

Dijital verilerle sanatı bir araya getirerek hayatımızı değiştiren teknolojik değişimleri daha iyi anlamamızı sağlayan Türk sanatçıların eserleri yurt dışına açılıyor. ArtBizTech'in ana destekçiliğini üstlendiği ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen bang. Prix programına katılan altı sanatçının eserlerinden oluşan dijital sanatlar sergisi, Londra'da gerçekleşti. Sanat, tasarım, inovasyon ve iş dünyasından ziyaretçileri ağırlayan sergi ile Türk sanatçıların yaratıcı üretimlerini uluslararası platforma taşımalarına katkıda bulunuldu.Londra'daki sergi, sanattan ilham alan inovasyon projelerinin önünü açmak ve gençlerin teknolojik ve bilimsel unsurlar içeren sanatsal üretimlerini desteklemek hedefiyle yıl boyunca farklı sergi ve etkinliklerle dinamik kalan inovasyon ekibi ArtBizTech'in ana destekçisi olduğu bang. Prix programına başvuran gençlerin eserlerinden oluştu. Dijital sanatlar alanında üretim yapan genç sanatçıların hem Türkiye'de, hem de farklı ülkelerde görünürlüğünün artırılması hedefiyle gerçekleştirilen sergi, katılımcıların yoğun ilgisi ve beğenisiyle karşılaşırken, sanat, tasarım, inovasyon ve iş dünyasından birçok ziyaretçiyi ağırladı.Sergide yapay zeka ile oluşturulan VR deneyimi bang. Neuro, Betül Aksu'nun ses enstalasyonu (yürüme), Beyza Dilem Toptal'ın veri görselleştirmesi (Digital Empathy), Ecem Karabıyık'ın kinetik tasarımı (Polyheads), İdil Kem'in biyo sanat projesi (Ubiquitous) ve Nergiz Yeşil'in biyo sanat yerleştirmesi (Other Possible Normals) izleyicilerle buluştu.