Ekonomimizin gelişiminde sigortanın rolü çok büyük

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Gulf Sigorta Genel Müdürü Süleyman Sağıroğlu, milli ekonomimizin sürdürülebilirliği ve gelişimi açısından sigortanın çok önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi. Sigorta sektörünün, milli gelirin (GSMH) katbekat fazlası tutarında teminat sağlayarak iktisadi alandaki gelişmeleri desteklediğini kaydeden Süleyman Sağıroğlu, "Sigorta sektörü ayrıca yeni yatırımcıların güvenli hissetmesini sağlıyor ve teşvik ediyor. Sektörün istihdam oranlarına da göz ardı edilemez bir katkısı var. Hal böyle olunca da sigorta sektörünün ülke ekonomisini canlandırmada çok önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu. Gulf Insurance Group'un ana hissedarı Kanadalı Fairfax'ın da Türkiye'ye güvendiğine değinen Sağıroğlu sözlerine şu şekilde devam etti: "Gulf Insurance Group, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki sigorta şirketleri içerisinde sektöre öncülük yapmakta. Grubun Kanadalı hissedarı Fairfax da bize gerek inovasyon gerekse network ve deneyim anlamında ciddi katkılar sağlıyor. Türkiye, gelecek için yüksek potansiyel sunan bir ülke. Dolayısıyla, Türkiye operasyonuna her anlamda kesintisiz destek sağlanıyor."Şirket olarak vizyonlarının en beğenilen ve referans gösterilen, alanında örnek bir sigorta şirketi haline gelmek olduğunu ifade eden Sağıroğlu, sahip oldukları dengeli portföy ve güçlü dağıtım kanallarının, Gulf Sigorta çalışanlarına ve müşterilerine güven verdiğini dile getirdi. Sağıroğlu, "Teknolojik yatırımları göz ardı etmiyor, sürekli daha hızlı ve daha iyi servis veren bir şirket olmak için çaba sarf ediyoruz. Gulf Sigorta olarak yenilikçi ve yaratıcı olmak, ihtiyaçlara uygun esnek çözümleri hızla hayata geçirebilmek önceliğimiz. Yakın zamanda, konut sigortası ürünümüzde yaptığımız bir geliştirme ile artık sigortalılarımız evde bakım hizmetleri konusunda da konut poliçelerinden destek alabiliyor. Ayrıca piyasa taleplerine ve ihtiyaçlarına paralel yeni ürünlere yönelik çalışıyoruz. Örneğin; ikinci el cep telefonları için ne tür bir kurguyla sigortalılarımıza fayda sağlayabileceğimizin üzerinde duruyoruz. Bu yıl gerçekleştireceğimiz bir diğer önemli proje de hasar yönetimi süreçlerinin dijitalleştirilmesi" dedi.