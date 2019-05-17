Her araca yapay zekâ

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Sadecepahalı araçlar değil, orta sınıf araçların da yapay zekâ teknolojilerinden faydalanmasının önü açılıyor. Araçların sürücüsüz otonomlaşmasını sağlayan sensör teknolojileri ve bunlardan akan veriyi işleyen akıllı algoritmaların yer aldığı sistemler, yapay zekâya sahip araçların yaygınlaşabilmesinde maliyet açısından büyük rol oynuyor. Günümüzün yalnızca üst segment araçlarında sunulabilen ve orta segment araçlara yaygın şekilde henüz yer almayan sensör teknolojileri maliyetleri sebebiyle üreticileri en çok düşündüren konuların başında geliyor. Türkiye'de de testleri yapılan sürücüsüz araçlar konusunda orta sınıfa kadar inen yapay zekâ teknolojisi çözümleri kullanılacak.AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye'nin Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram, otomotiv sektöründe otonom araç maliyetlerinin önemli problemlerden biri olarak gösterildiğini dile getirerek şu açıklamayı yaptı: "Sürücü destek sistemleri (ADAS) ve gelişmiş otonom sürüş özellikleri olan araçlarda, hibrit veya tam elektrikli araçlarda var olan bazı özellikler ve kullanılan bazı komponentler hala oldukça pahalı. Bununla birlikte, araçlarda kullanılan komponentler günden güne ucuzluyor.Örneğin, 2000'li yılların başında yalnızca çok yüksek segment araçlarda bulunan adaptif hız sabitleme sistemi, bugün neredeyse tüm orta segment araçlarda mevcut. Diğer sensörler de hızla düşük maliyetlere doğru gitmekte. Otonom fonksiyonlar, gerek sensör maliyetleri gerek satış stratejileri sebebi ile ilk çıktıklarında görece pahalı olabilir. Ancak, bunların zamanla orta segment araçlarda rahatlıkla sunulabilen fonksiyonlar haline geleceğini söyleyebiliriz."2019'dailk otonom testlerin İstanbul'da başlayacağı bilgisini veren İmpram, şunları söyledi: "AVL Türkiye'nin Ar-Ge merkezlerinde Türkiye'nin en ileri seviye otomatik şanzıman kontrol algoritmaları geliştirilmiş ve bunları içeren SUV tipi aracın ilk saha testlerini nisan ayında gerçekleştirmiştik. Çalışmalarımızı otonom teknolojiler alanında da sürdürüyoruz. Bu çalışmaların bir sonucu olarak gelişmiş otonom sürüş özellikleri olan prototip aracın sistemsel alanlardaki hazırlıkları tamamlandı. Artık yola çıkmak için gün sayıyor. Yılın son çeyreğinde sistemlerini geliştirdiğimiz otonom aracımızın ilk saha testlerini İstanbul'da gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."