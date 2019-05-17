Kamu Denetçiliği Kurumu harekete geçti! Sınav ücretleri ile ilgili flaş gelişme

Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK), son üç yılda öğrenciler tarafından sınav ücretleri konusunda çok sayıda başvuru yapıldı. Ombudsmanlığa öğrencilerden gelen şikâyetler sınav ücreti yatırma süresi üzerinde yoğunlaştı. Öğrenciler ders çalışma stresi, imkânsızlıklar, gözden kaçırma ve unutkanlık gibi nedenler yüzünden kaçırdıkları "ücret yatırma süresi" yüzünden bir senelerini kaybetmemek için KDK'ya başvurdular. 2017'de KDK'nın girişimleri sonucunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavlara süresi içinde başvuramayan adaylar için, "Geç Başvuru Günü" kararı almıştı. Böylece KDK'nın dostane çözüm kararları neticesinde öğrenciler sınavla birlikte ilan edilen ücret yatırma süresini geçirdiklerinde geç başvuruyla sınava katılma hakkını kazandılar.

TUS ÜCRETİ 432 LİRA

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, KDK'ya yapılan birçok başvuruda da sınav ücretlerinin yüksek olması şikâyet edildi. Bu başvurulardan birinde TUS'a gireceğini belirten doktor adayı 2014'te 80 lira olan ücretin 2019'da 432 liraya yükseltilmesinin adaletsiz olduğunu savundu. Başvurucu vatandaş sadece Ankara, İzmir ve İstanbul'da yapılan TUS sınavlarının yol ve konaklama masraflarıyla bütçeleri zorladığını ifade etti. Belirli merkezlerde yapıldığı için sınav ücretlerine yol, yemek, konaklama gibi masrafların eklendiği bir diğer sınav da İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavları oldu. Bu sınava giriş ücreti olan 200 liranın yol ve konaklama masraflarıyla 500-600 lirayı bulduğunu söyleyen şikâyetçi vatandaş, sınav ücretlerinin makul düzeye çekilmesi veya sınav merkezlerinin artırılmasını talep etti.

'TİCARETE DÖKÜLMÜŞ'

YKS, KPSS, TUS, YDS, ALES, DGS ve kurum sınavları ile e-sınavlar için adaylardan alınan ücretlerin yüksek olduğu gerekçesiyle KDK'ya başvuran bir vatandaş ise insanların yol parası bulamakta zorlanırken ÖSYM'nin sınavlarına ciddi ödemeler yaptığını belirterek "Bu iş adeta ticarete dökülmüş" ifadelerini kullandı.

BANKA MAĞDUR ETTİ

Sınav ücretleri konusunda KDK'ya gelen bir başka şikâyet ise bankaların sistem arızalarının öğrencilerin mağduriyetine yol açması. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuran bir öğrenci bir gün sonra ÖSYM'nin sayfasından online ödeme yöntemini kullanarak sınav ücretini yatırdı. Öğrenci sınav başvurusunu tekrar kontrol ederek "İşleminiz tamamlanmıştır" uyarısını gördükten sonra bir sorun olmadığını teyit etti. Başka bir sınavın giriş belgesini almak için sisteme giren öğrenci başvuru ücretini yatırmadığı için başvurusunun iptal edildiğini gördü. KDK'ya başvuran öğrenci kendi hatası olmayan bir durum yüzünden mağdur olduğunu belirterek ÖSYM'nin sınav ücreti ödeme iznini verip kendisini sınava almasını talep etti.

KDK, bütün başvuruları "sınav ücretleri" başlığı altında masaya yatırarak tavsiye kararı almaya hazırlanıyor.

'ŞİKâYETLERİN YÜZDE 26'SI EĞİTİM'

KDK Başkanı Şeref Malkoç, sınav ücretleri başta olmak üzere öğrencilerden gelen şikâyetler üzerine şu açıklamayı yaptı:

"KDK bir hak arama kurumudur. İdareler karşısında mağdur olduğunu düşünen her vatandaş kurumumuza başvuru yapabilir. Bizim amacımız kamu kurum ve kuruluşlarında iyi yönetim ilkelerini oluşturmak idarelere yol göstermek, mağduriyetler var ise gidermektir. 2017'de KDK'ya eğitim alanından gelen şikâyet oranı tüm başvuruların yüzde 26'sıydı. Başta ÖSYM ve diğer eğitim kurumları vermiş olduğumuz kararlara uyulması, bu alandaki şikâyetleri azalttı. Bu sayede 2018'de eğitim alanında gelen şikâyetlerin oranı yüzde 15'e düştü. ÖSYM'nin sınava girişte aldığı 09.45 kararından dolayı öğrencilerimiz mağdurdu. Bununla ilgili karar verdik. ÖSYM bu karara uyunca şikâyetler azaldı. Yine sınavlarda başörtülerinde basit toplu iğne kullanılması, sınava bozuk para, anahtarla girilmesi gibi konularda tavsiye kararı aldık. KDK'nın dostane çözüm kararı verdiği bir diğer husus da sınav ücretlerini zamanında ödeyemeyen öğrencilerle ilgiliydi. ÖSYM bu öğrenciler için girişimlerimiz neticesinde geç başvuru hakkı çıkarttı. 2019'da ise yeni başvurularla bazı mağduriyetlerin gündeme geldiği görülmektedir. Kurumumuza özellikle sınav ücretleri konusunda çok sayıda başvuru gelmekte. Bu başvuruları dikkatle inceleyerek sonuca ulaştıracağız."