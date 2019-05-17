Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Mehmet Ali Akben yeniden BDDK Başkanı

yeniden BDDK Başkanı

Giriş Tarihi: 17.5.2019
Mehmet Ali Akben yeniden BDDK Başkanı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na (BDDK) yeniden Mehmet Ali Akben atandı. BDDK, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, BDDK Başkanlığı'na Mehmet Ali Akben, TMO Genel Müdür Yardımcılığı'na Ümit Orhan atandı. Akben, 2015 yılından bu yana BDDK başkanlığı görevini sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açık bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na Hakkı Tok'un ataması yapıldı. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül'ün ise görevinden alınmasına karar verildi. ANKARA
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Ali Akben yeniden BDDK Başkanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN