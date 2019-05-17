Mehmet Ali Akben yeniden BDDK Başkanı

BUGÜN NELER OLDU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na (BDDK) yeniden Mehmet Ali Akben atandı. BDDK, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, BDDK Başkanlığı'na Mehmet Ali Akben, TMO Genel Müdür Yardımcılığı'na Ümit Orhan atandı. Akben, 2015 yılından bu yana BDDK başkanlığı görevini sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açık bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na Hakkı Tok'un ataması yapıldı. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül'ün ise görevinden alınmasına karar verildi. ANKARA