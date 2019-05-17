Ralli pilotu Gülcan’ın sponsoru Koru Sigorta

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Sigorta, ralli pilotu Özlem Uludağ Gülcan ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Özlem Uludağ Gülcan, 2019'da Türkiye Ralli Şampiyonası sınıf 5 kategorisinde Koru Sigorta desteği ile yarışacak. Koru Sigorta, bu sponsorluk anlaşmasıyla tüm dünyada ilgiyle izlenen motor sporlarını geniş kitlelerle buluşturmayı ve gençlere motor sporları sevgisini aşılamayı hedefliyor. Güvenli sürüş alışkanlığını toplumda yaymak ve özellikle gençleri piste davet ederek motor sporları tutkusunu yaygınlaştırmak Koru Sigorta'nın hedefleri arasında yer alıyor. Özlem Uludağ Gülcan Ankara Anadolu Lisesi ve Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Üniversite yıllarında "Bilkent Otomobil Sporları Kulübü"nü kurarak başkanlığını yürüttü. Bu sırada birçok organizasyon ve fuar düzenleyerek bu sporu okuldaki arkadaşlarına da aşıladı. Erkeklerin hakim olduğu bir sporda adından söz ettirmeyi başarmış Özlem Uludağ Gülcan, girdiği bütün yarışlarda finişe ulaşarak hepsinde de En İyi Kadın Pilot kupası aldı.