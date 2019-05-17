Vakıf Emeklilik’ten ‘BES’te KÂR Birikim Paketi’

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Vakıf Emeklilik, BES'te KÂR Birikim Paketi kampanyası ile BES'e dâhil olan 18-35 yaş arası herkese VakıfBank'tan 12 ay vadeli %0 faizli 1.500 liralık birikim kredisi fırsatı sunuyor. Vakıf Emeklilik ve VakıfBank işbirliği ile düzenlenen kampanyada, 18-35 yaş arası herkes BES'te'KÂR birikim paketi ile birçok avantajdan yararlanabiliyor. Paketten yararlanan katılımcıların VakıfBank'tan kullandıkları sıfır faizli kredi tutarı bir yıl boyunca Vakıf Emeklilik Birikimli Hayat Sigortası'nda değerlendirilecek. Bir yılın sonunda burada değerlendirilen prim, getirisi ile birlikte BES sözleşmesine ara katkı payı olarak aktarılacak. Üstelik kampanyadan yararlanan katılımcılar Vakıf Emeklilik ürünleri ile birlikte ücretsiz olarak medikal asistans, diş sağlığı paketi, diyetisyen hizmetinden de faydalanabilecek.