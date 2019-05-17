Yabancıya konut satışında rekor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre, bu yılın nisan ayında yabancılara konut satışı, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 82.1 artarak 3 bin 720'ye ulaştı. Yabancılara konut satışında tarihin en iyi nisan rakamları görüldü. Nisanda toplam konut satışı ise, geçen yıla göre yüzde 18.1 azalarak 84 bin 403 adet oldu.Yabancılara konut satışı, ilk dört ayda, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 13 bin 338 adede ulaştı. Türk vatandaşlığı verilmesinde sınırın 250 bin dolara düşürülmesinin yanı sıra, KDV ve tapu harcı indirimlerinin devam etmesinin sektöre ilgiyi artırdığına dikkat çeken uzmanlar, bu yıl 10 milyar dolarlık rakamın yakalanacağı görüşünde. İstanbul, yabancıların konut alırken en çok tercih ettiği il olmayı sürdürüyor. Geçen yılın nisan ayında İstanbul'dan 676 konut satın alan yabancılar, 2019'un aynı döneminde yüzde 172'lik artışla bin 839 konutun sahibi oldu. Antalya, satılan 676 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Yabancılara konut satışında en fazla artışın yaşandığı il yüzde 366.7 ile Ankara oldu. Ankara'yı yüzde 280 artışla İzmir ve yüzde 172 artışla İstanbul izledi.Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında Iraklılar liderliğini sürdürdü. Geçen yılın nisan ayında 337 konut satın alan Iraklılar, bu yılın nisan ayında 533 konutun sahibi oldu. Iraklıları, 307 konutla İranlılar takip etti.