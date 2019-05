Yedi milyar ödeyecekler

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de de kur manipülasyonlarında sık sık adı geçen 5 küresel banka Avrupa'da fena yakalandı. JPMorgan, Barclays, Citigroup, RBS ve Mitsubishi Financial Group'un (MFG) spot döviz piyasalarında dolar, euro, sterlin, yen gibi 11 farklı para birimiyle yapılan işlemlerde kartel oluşturdukları tespit edildi. AB Komisyonu, 5 bankaya toplam 1 milyar 7 milyon euro (yaklaşık 7 milyar TL) para cezası ödeyecek. AB Komisyonu, bankaların, piyasa işlemlerine ilişkin hassas verileri ve ticari planları aralarında paylaştığını açıkladı.AB Komisyonu'nun cezasından en yüksek payı Citigroup aldı. Banka, 310.8 milyon euro para cezasına çarptırıldı. RBS' in 249.2 milyon euro, JPMorgan'ın 228.8 milyon euro, Barclays'in 210.3 milyon euro, MFG'nin ise yaklaşık 70 milyon euro ödeyeceği belirtiliyor.Avrupa'da rekabet ihlallerini inceleyen komisyona 5 bankanın kartel oluşturduğu ihbarını verenin de İsviçreli UBS olduğu belirlendi. Komisyon, kartel oluşumunu ihbar ettiği gerekçesiyle UBS'e para cezası kesmedi.Aralarında JP Morgan, Barclays, Citigroup ve RBS'in de bulunduğu dünyanın en büyük bankaları hemen hemen her yıl yasadışı biçimde ortak hareket ederek döviz kurlarını etkilemeleri gerekçesiyle soruşturma geçiriyor. Bu soruşturmaların birçoğundan da milyarlarca dolar ceza ödeyerek kurtuluyor. Daha önce bu bankaların adı libor skandalına ardından da döviz manipülasyonuna karışmıştı. 2014'te RBS, Citigroup, HSBC, JP Morgan, UBS 1.4 milyar dolar ödemişti. 2018'de ise aralarında JP Morgan, Citigroup ve Bank of America'nın da olduğu bankalar 4.3 milyar dolar cezaya çarptırılmıştı. Bu bankaların çoğu Türkiye'deki kur manipülasyonlarında da yer almıştı.