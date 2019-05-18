19 Mayıs turizmi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılını kutlamak için Türkiye'nin dört bir yanından insanlar Samsun'a akın ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin, Azerbeycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in izleyeceği kutlamalara yerli turist büyük ilgi gösteriyor. Samsun'daki oteller yüzde 100 doldu. Motel, pansiyon, kamu misafirhanelerinin yanı sıra günlük kiralık evlerde dahi boş yer kalmadı. Otellerin yüzde 110 doluluğa ulaştığını aktaran turizmciler, odalara ilave yataklar eklendiğini bildirdi. Samsun'da 6.500 yatak kapasitesi olduğunu aktaran turizmciler, şehirde 10 bini aşkın kişinin konaklayacağını ifade ediyor. Yoğun talep karşısında Samsun'un çevresindeki Bafra, Havza, Sinop ve Amasya'daki oteller de doldu. 19 Mayıs tarihinde Samsun'u günübirlik 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Yarın yapılacak kutlamaları şehri ziyaret edenlerle birlikte 100 bini aşkın kişi izleyecek. Samsun'da 19 Mayıs kutlamalarının 5 milyon liralık ekonomi oluşturması bekleniyor.







OTELLER YÜZDE 110 DOLU

Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Murat Toktaş, 81 ilden insanın Samsun'a akın ettiğini söyledi. Şehrin bugüne kadar böyle bir yoğunluğu hiç görmediğini anlatan Toktaş, "Merkezdeki otellerimiz doldu, odalara ilave yataklar attık. Doluluk oranlarımız yüzde 110'ları buldu" dedi. Bu dönemde sadece otellerin değil, şehir merkezinin de çok hareketli olduğunu aktaran Toktaş, "Şehirdeki restoranlar, kafeler, mağazalar ve hediyelik eşya satıcıları da çok mutlu" diye konuştu.



ADIM ATACAK YER YOK

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Orta Karadeniz Yöresi Temsil Kurulu Başkanı Yılmaz Uzunlar, Samsun'da adım atacak yerin kalmadığını söyledi. Yoğun talep nedeniyle yakın çevredeki Sinop, Amasya, Havza ve Bafra'daki otellerin de dolduğunu anlatan Uzunlar, 100'üncü yıl kutlamalarıyla bölgenin şahlandığını ifade etti. Uzunlar, "Samsun tarihinde görmediği bir turist talebiyle karşı karşıya. Devletimiz de muhteşem bir kutlama etkinliği hazırladı. Rusya ve Azerbaycan başkanlarının da burada olması yabancı basının ilgisini Samsun'a çekiyor. Bu durumun ilerleyen dönemde ilimize olan talebi daha da artıracağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



200 OTOBÜS SAMSUN'A GİDİYOR

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım da 19 Mayıs kutlamaları için Türkiye genelinde 200 büyük otobüsün kiralandığını söyledi. "Odalar, birlikler, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere bazı belediyeler de otobüs kiralayarak Samsun'a doğru yola çıktı" diyen Yıldırım, tarifeli seferlerde de bir hareketlilik yaşandığına dikkat çekti.

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