ABD Türk çeliğine vergiyi düşürdü

BUGÜN NELER OLDU

Ağustos 2018'de Türkiye'den yapılan çelik ithalatına uygulanan vergiyi yüzde 25'ten 50'ye yükselten ABD yönetimi 9 ay sonra geri adım attı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, çelik ithalatındaki verginin tekrar yüzde 25'e indirildiği belirtilirken, diğer yandan Türkiye bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkân sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkarıldığı duyuruldu.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ABD'nin çelik ithalatına uyguladığı vergilerin yüzde 50'den 25'e indirilmesinin olumlu olduğunu ancak GTS'den çıkarılma kararının iki ülkenin 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ile çeliştiğini söyledi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Pekcan, "Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de küresel ticarette adil, sürdürülebilir ve kural bazlı bir sistemden yanayız. Beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır" değerlendirmesinde bulundu. Pekcan ABD ile ikili ticaretin önüne konulan engellerin sadece Türk firmalarını değil ABD firmalarını da etkilediğine dikkat çekerek, "Önemli bir ticaret ortağımız olan ABD ile ticaret hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "GTS sisteminden çıkmamız durumunda, 1484 ürün kodunda sıfır olan vergi oranının artacağına şahit olacağız. Bu durum ilk aşamada elbette ihracatımızı bir miktar etkileyebilir, ancak ürünlerimizin fiyat/kalite performansı, ihracatımızın hızla önceki seviyeden de öte rakamlara ulaşması için yeterli olacaktır. Çelik ithalatında vergi oranının düşmesi ise sektörümüz için son derece olumlu bir gelişme" dedi.Çelikİhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, ABD'nin ek vergiyi kaldırmasının olumlu bir durum olduğunu ancak ABD'ye ihracatın eski seviyelerine ulaşması için yeterli olmayacağını söyledi. Aslan, "ABD'nin yerel çelik sektörü, rekabetin olmadığı ortamda pazar payını artırdı. Bu nedenle ABD'nin çelik ithalatı yüzde 48 oranında düştü. Ayrıca ilave vergiler nedeni ile pazardan dışlanan ana oyuncuların yerine Katar, Suudi Arabistan ve Cezayir gibi ülkeler ABD'ye ihracat yapmaya başladılar. Verginin düşürülmesi ABD'ye eskisi gibi ihracat yapabileceğimiz anlamına gelmiyor" dedi.