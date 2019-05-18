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: ile ilgili flaş hareketlilik! Gram ve fiyatları bugün ne kadar? 18 Mayıs 2019

ve altınla ilgili yaşanan gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dünya çapındaki birçok gelişmeden etkilenen altın fiyatları, altın madenine yatırım yapmak ya da sevdiklerine hediye olarak almak isteyen bireyler için merak konusu olmaya devam ediyor. En çok araştırılanların başında Çeyrek, Yarım, Tam, Ata, Cumhuriyet ve fiyatları yer alıyor. Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan altın, bugün de düşük seviyelerde. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte altın piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 18.5.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 12:42
Son dakika: Altın fiyatları ile ilgili flaş hareketlilik! Gram ve Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 18 Mayıs 2019

Altın madeni tüm dünyada ve özel olarak Türkiye'de önemli bir yere sahiptir. Her gün, canlı Çeyrek, Yarım, Tam, Ata, Cumhuriyet ve gram vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Altın ve gümüş fiyatlarına dünya genelinde baktığımızda, geçtiğimiz hafta Perşembe günü her ikisi de katı bir şekilde düştü. Gümüş 5.5 ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD borsasında bu hafta yaşanan toparlanma, yatırımcıların altından uzaklaşmasına neden oldu. Haftanın son işlem günü olan Cuma günü altın fiyatlarında düşüş devam etti. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 18 MAYIS 2019

Güncel altın fiyatları ile ilgili bilgileri haberimizden öğrenebilir, aPara sayfasından canlı altın fiyatları takibi yapabilirsiniz.

İşte 18 Mayıs 2019 Cumartesi tarihli Çeyrek, Yarım, Tam, Ata ve Cumhuriyet altın fiyatları…

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Son dakika: Altın fiyatları ile ilgili flaş hareketlilik! Gram ve Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 18 Mayıs 2019
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