Cezalı köprü geçişleri affedilecek

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15Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçişlerin cezalarının affını da öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite açılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bazı alanlarda değişiklik öngören kanun teklifinin 20 maddeden oluştuğunu belirterek, "Teklifte, toplumda beklenti oluşturan belli başlı önemli konular var. Milletimizin ihtiyaç duyduğu bazı alanlarda düzenlemeler yapıyoruz" diye konuştu. Muş, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu personelinin disiplin hükümlerine ilişkin değişiklik öngören maddenin de yer alacağını bildirdi. Kömür madenciliğine ilişkin bir destek mekanizması olduğunu hatırlatan Muş, "Teklifle, fiyat düştükçe bu destek mekanizması artacak. Bu destek mekanizması, fiyatların yüksekliğine göre otomatik bir şekilde sağlanacak desteği ayarlayacak" dedi.Muş, hurda araçta ÖTV indiriminin 10 binden 15 bin liraya çıkarılmasını teklif ettiklerini de belirtti. Teklif yasalaşırsa, 110 bin TL'ye kadar sınıfı otomobil almak isteyen hurda aracı varsa 15 bin TL indirim alabilecek.