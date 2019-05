İstanbul'a özel dönüşüm timi

Hükümet, İstanbul'da önce Kartal sonra da Kağıthane'de çöken binaların ardından, kentsel dönüşümde gaza basarak Türkiye genelindeki riskli binaları dönüştürmek için kolları sıvadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da çalışmaları hızlandırmak amacıyla İstanbul'a özel bir ekip kurdu.



YARIN SÜRE DOLUYOR

Edinilen bilgilere göre, yapı yoğunluğu ve deprem gerçeği gibi parametrelerden dolayı İstanbul'daki riskli yapıların tespiti için çalışan ekip, TOKİ ve belediyelerle koordineli bir şekilde görev yürütüyor. Yaklaşık 3 ay önce kentsel dönüşümü hızlandırmak için start veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde 81 ilin valiliğine kentsel dönüşüm genelgesi göndererek, riskli yapıların tespit edilmesini istemişti. Genelgede ilan edilen süre, yarın doluyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla tüm valiliklere gönderilen genelgede şu ifadelere yer verilmişti: "Bakanlığımız 2023 vizyonu kapsamında, kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü, dönüşüm sürecinin iyileştirilmesi ile yerleşim ölçeğindeki kentsel dönüşümün bütüncül bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaca binaen 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin il ve ilçe bazında hazırlanması gerekmektedir. Bu çerçevede il sınırları içerisinde bulunan büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlıklarınca kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanması ve en riskli alanların 3 ay içerisinde bildirilmesi gerektiğinin ilgili belediyelere iletilmesi hususunda gereğini rica ederim."







HEDEF 20 YILDA TAMAMLAMAK

* Hedef her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. Bunun 30 binini bakanlık ve TOKİ yapacak. Kalanı özel sektör dönüştürecek.

* Kentsel dönüşüm 20 yılda tamamlanacak.

* Her kente özel kentsel dönüşüm anayasası geliyor. Her belediye kendi il ve ilçesi için kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlayacak. Sadece ihtiyaç kadar konut üretilecek.

* Kentsel dönüşüm alanları ilan edilmeden önce vatandaşlardan talep toplanacak.

* Hiçbir konut yarım kalmayacak. Bu amaçla kentsel dönüşüme dahil olacak müteahhitlere kriter gelecek. Maketten veya temelden konut satışı bitecek.

* Tüm yerel yönetimler, İlbank'tan kredibilitesi olduğuna dair onay belgesi getirip, düşük faizli kredi kullanabilecek.

* Vatandaşın hakkını korumak için yatırımcıdan yapım bedelinin yüzde 10'u kadar teminat ya da tamamlama sigortası istenecek.



EYLEM PLANI HAZIRANDA AÇIKLANACAK

Haziranın ilk haftası kentsel dönüşümde 5 yıllık acil eylem planının açıklanması planlanıyor. Yılda 300 bin, 5 yılda ise 1.5 milyon konutu dönüştüreceklerini söyleyen Bakan Murat Kurum, "Kentsel dönüşüm bizim için terörle mücadele kadar önemli bir meseledir. Dönüşümü hızlandırmak için 'Kentsel Dönüşüm Stratejik Belgesi' çalışmalarımızı yaptık. 81 ile genelge gönderdik. Belediyelerimize çağrıda bulunuyorum. Yarına kadar riskli bina tespitlerini bakanlığımıza ulaştırsınlar. Gelen verilerle 5 yıllık eylem planımızı hazırlayacağız" dedi.

