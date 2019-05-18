Sur Yapı’dan 1 yıl ödemesiz ev fırsatı

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Gayrımenkul sektörünün en geniş portföye sahip firması Sur Yapı, hem ev almak isteyenlere hem de gayrimenkul yatırımcılarına yeni bir kampanya başlattı. İstanbul'un iki yakasında, 9 ilçede birbirinden farklı konseptlerden oluşan 12 konut projesi ve Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Antalya projesini kapsayan kampanya, vatandaşların tasarruflarına dokunmadan bir yıl sonra ödemeye başlayacakları fırsatlar sunuyor.Kampanya kapsamında İstanbul ve Antalya'daki Sur Yapı satış ofislerine gelerek evini beğenenler, uygun vade oranıyla ve ilk sene taksit ya da peşinat ödemeden ev sahibi olabiliyor. İstanbul'un iki yakasındaki 12 konut projesinde 120 ayda 0.98, 60 ayda ise 0.59 vade oranının uygulanacağı ve ödemelerin daha sonra başlayacağı kampanya kapsamında konut alıcısı, evini alıp peşinat ve taksitleri ödemeye tam bir yıl sonra başlıyor. Antalya projesi için uygulanacak ödeme planında konut alıcıları, daire bedelinin yüzde 70'lik kısmı için 1.45 vade oranında banka kredisi kullanacak ve ilk yıl ödeme yapmayacak. Bir yılın sonunda, 108 ay boyunca kredi taksitleri ödenecek. Daire bedelinin kalan yüzde 30'luk kısmı için ise birinci ve ikinci yıl yüzde 15'lik iki ara ödeme yapılacak.Kampanyanınhem oturumcuya hem de yatırımcıya moral vereceğini belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Yılın kampanyasını yapmaya çalıştık. İstanbul'un iki yakasındaki 12 projemizde ve Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan Antalya projemizle geniş bir portföy sunuyoruz. Bahar havasını sektöre yansıtmak istiyoruz. Kampanya bünyesinde konut alıcısı peşinatını, taksitlerini 1 yıl sonraya erteleyecek. 1 yıl boyunca hiçbir ödeme yapmamış ve tasarruflarına dokunmamış olacak" dedi.