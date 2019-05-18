Turizmden 50 bin kişiye iş kapısı

BUGÜN NELER OLDU

Buyıl turizm sektöründe dolulukların yüzde 100'e ulaşacak olması istihdamı da artıracak. Garsondan aşçıya ve komiye kadar çeşitli kademelerde bu yaz 50 bine yakın istihdam yaratılacak. Yeni dönemde turizm sektörüne yönelik iş garantili kurslarla da 1 milyona yakın istihdam yaratılması hedefleniyor. İŞKUR'un mayıs ayı açık iş ilanlarında da garson, aşçı, aşçı yardımcısı ilanları başı çekiyor. Beş yıldızlı oteller alakart, yöresel mutfak aşçısı bulmak için İŞKUR'dan destek istedi. Turizm başta olmak üzere birçok sektöre de kalifiye eleman desteği sağlayan kurslarda kat hizmetinden servis hizmetine birçok branşta eğitim veriliyor. İş garantili meslek kurslarında kursiyerlerin günlük zorunlu giderleri, kısa vadeli sigorta giderleri kurs süresince İŞKUR tarafından karşılanıyor. Bu yıl işbaşı eğitim programlarında istihdam zorunluluğu uygulanmaya başlarken, katılımcıların en az yüzde 50'si yaklaşık iki aylık program süresince istihdam ediliyor.Turizmde de iş garantili kurslar yaygınlaştırılıyor. Beş yıllık dönemde turizm sektöründe istihdamın yüzde 50 artırılması hedefleniyor. Bu yılın sonuna kadar da 250 bin turizm çalışanının meslek içi eğitimden geçirilmesi, 300 bin kişinin de meslek yetiştirme kurslarında eğitilmesi hedefleniyor.