Son dakika haberi... Altın fiyatları ile ilgili flaş hareketlilik! Gram ve Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Mayıs 2019

Altın madeni tüm dünyada ve özel olarak Türkiye'de önemli bir yere sahiptir. Her gün, canlı Çeyrek, Yarım, Tam, Ata, Cumhuriyet ve gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Altın ve gümüş fiyatlarına dünya genelinde baktığımızda, geçtiğimiz hafta Perşembe günü her ikisi de katı bir şekilde düştü. Gümüş 5.5 ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD borsasında bu hafta yaşanan toparlanma, yatırımcıların altından uzaklaşmasına neden oldu. Haftanın son işlem günü olan Cuma günü altın fiyatlarında düşüş devam etti. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 19 MAYIS 2019

Güncel altın fiyatları ile ilgili bilgileri haberimizden öğrenebilir, aPara sayfasından canlı altın fiyatları takibi yapabilirsiniz.

İşte 19 Mayıs 2019 Pazar tarihli Çeyrek, Yarım, Tam, Ata ve Cumhuriyet altın fiyatları…