DHMİ: 468 uçaktan sadece 8’i yönlendirildi

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DevletHava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, sınırlı sayıda uçağın İstanbul Havalimanı'ndan yönlendirilmesiyle birlikte başlayan algı operasyonlarına cevap verdi. Yapılan açıklamada, "Pilotlar tarafından katil bulut olarak adlandırılan cb bulutları, hava araçlarının kaza kırımına yol açmaktadır. Söz konusu cb bulutlarının oluştuğu tüm hava sahalarında gerektiği durumlarda trafiklerin başka meydanlara yönlendirilmesi zorunluluk arz etmektedir" denildi. Sadece İstanbul Havalimanı'nda değil tüm İstanbul hava sahasında önlemler alındığını belirten DHMİ, İstanbul Havalimanı'nda 468 seferden sadece 8'inin, Sabiha Gökçen'de ise 94 seferden 2'sinin yönlendirildiğini belirterek, "Kuruluşumuz personelinin özverili çalışmaları sayesinde hiçbir emniyetsizlik yaşanmamıştır" açıklamasını yaptı